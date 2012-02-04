ثبت نام اشخاص حقوقی برای دریافت شماره اقتصادی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران، توسعه خدمات الکترونیکی و در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و گمرک نوین، به منظور تشویق و توسعه خوداظهاری بر پایه احترام و اعتماد متقابل با استفاده از تجارب حاصله، در نظر دارند نسبت به ثبت نام الکترونیکی مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به منظور بهره مندی از خدمات الکترونیکی نوین اقدام نماید.

در اولین مرحله از این برنامه ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقوقی صورت خواهد پذیرفت. همچنین از کلیه اشخاص حقوقی ( اعم از شرکت ها ، موسسات و ... ) دعوت می نماید از روز شنبه مورخ 15/11/1390 به نشانی WWW.TAX.GOV.IR مراجعه و پس از انجام مراحل پیش ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور دریافت و در نهایت مراحل ثبت نام خود را کامل نمایند. راهنمای کار با این سیستم در پایگاه ثبت نام به نشانی فوق و همچنین در سایت سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: ثبت نام اشخاص حقوقی برای دریافت شماره اقتصادی جدید در این مرحله برای کلیه مودیان اجباری است، زیرا شماره اقتصادی جدید جایگزین شماره قبلی در نظام مالیاتی، گمرکی و اقتصادی کشور خواهد شد. مودیانی که مراحل ثبت نام الکترونیکی خود را کامل نمایند، از مزایای تسهیلات خدمات الکترونیکی نظیر دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی، برخورداری از امضای الکترونیکی در فرآیندهای مالیاتی، پرداخت الکترونیکی و تسلیم کاملا الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی ( بدون نیاز به مراجعه حضوری یا پست نمودن اظهارنامه ) برخوردار خواهند شد.

طبق برنامه ریزی انجام شده کلیه فعالین اقتصادی که در تجارت خارجی یا گمرک جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارند ( صاحبان کالا، حق العمل کاران گمرکی و ... ) لازم است از این سیستم شماره اقتصادی دریافت نمایند.