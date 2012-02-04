عکس های "حضور مردم همدان در روزهای انقلاب" به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم بلوری در این خصوص اظهار داشت: در سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره روزهای انقلاب، بیش از 10 عنوان برنامه فرهنگی و مردمی با محوریت اسناد و عکس های روزهای پرشکوه پیروزی انقلاب در حال برگزاری است.

وی افزود: در دهه فجر سال جاری عکس ها و اسناد منتشر نشده از روزهای انقلاب و حضور مردم همیشه در صحنه همدان در روزهای خون و قیام در قالب 10 برنامه فرهنگی، هنری و مردمی در معرض دید عموم قرار داده شده است.

تصاویر حضور مردم همدان در سال های انقلاب از تلویزیون های شهری پخش می شود

وی با بیان اینکه رویکرد امسال این مدیریت، اجرای برنامه های مشترک با دیگر سازمان ها و نهادها است،گفت: برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد انقلابی در محل ساختمان مدیریت، برگزاری نمایشگاه عکس در مجتمع فرهنگی - هنری شهید آوینی همدان و پخش تصاویر حضور مردم انقلابی همدان در سال های انقلاب از تلویزیون های شهری از برنامه های این اداره در دهه فجر است.

مدیراسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در همدان پخش ویژه برنامه روزهای انقلاب با نگاهی به عکس ها و اسناد آن روزها در شبکه استانی همدان و در برنامه شب غربی را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

بلوری برگزاری نمایشگاه خیابانی در میدان امام خمینی و خیابان پاسداران همدان، نمایش عکس های انقلابی مردم همدان در غرفه مربوط به استان همدان در جریان راهپیمایی روز 22 بهمن در تهران با همکاری سپاه همدان و همکاری با سایر سازمان ها و دستگاه ها برای برگزاری هر چه بهتر برنامه های دهه فجر سال جاری در استان همدان را از دیگر برنامه های در حال اجرا از سوی این مدیریت دانست.

وی از مردم انقلابی همدان خواست با اهدای اسناد و عکس های خود از روزهای انقلاب به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در همدان، این مجموعه را در هر چه غنی تر کردن آرشیو ملی ایران و نگهداری از اسناد با ارزش انقلاب اسلامی یاری کنند.

عکس های انقلاب 57 در همدان به نمایش در آمد

معاون فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز از برگزاری نمایشگاه عکس های انقلاب 57 همدان برای نخستین بار در نگارخانه زنگنه مجتمع فرهنگی سینمایی آوینی همدان خبر داد.

مجید فروتن افزود: در این نمایشگاه 33 قطعه عکس از حماسه مردم همدان در روزهای انقلاب اسلامی 57 به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: این عکس ها توسط مردم استان همدان در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی گرفته شده و به سازمان اسناد ملی اهدا شده و برای نخستین انتشار یافته است.

فروتن عنوان کرد: این نمایشگاه تا 22 بهمن ماه در نگارخانه زنگنه مجتمع فرهنگی و سینمایی آوینی همدان برپا است.