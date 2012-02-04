برگزاری مسابقات فوتسال شرکتهای تابعه صنعت نفت/ قاچاق کالا آسیب شناسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،حسن روحانی از برگزاری این مسابقات از 10 تا 30 بهمن خبر داد و گفت: شرکت کنندگان در 4 رشته های فوتسال، والیبال، شنا و تیراندازی با هم به رقابت می پردازند.
وی ادامه داد: برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات، برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال را شرکت گاز، شنا را خطوط لوله و مخابرات و مسابقات تیر اندازی را شرکت پخش و فرآورده های نفتی بر عهده دارد.
روحانی از برگزاری مسابقات تیر اندازی جام فجر خبر داد و افزود: با برگزاری این مسابقات در مجموعه ورزشی انقلاب، تیم پخش و فرآورده های نفتی در تیر اندازی اول شد و شرکت گاز و خطوط لوله و مخابرات مقام دوم و سومی را از آن خود کردند.
مسئول امور ورزش شرکت گاز زنجان گفت: آقایان رضا قاسمی اندرودی، علی رابطی و مهدی قدری نمایندگان این شرکت در رشته تفنگ بادی و تپانچه بودند.
وی افزود: مسابقات فوتسال و والیبال این جام از امروز به مدت 2 هفته در سالن کارگران و امام علی(ع) برگزار می شود.
فرمانده بسیج شهدای گمنام شرگت گاز زنجان با تبریک ایام الله دهه فجر در مراسم غبار روبی مزار شهداء انقلاب گفت: دلیرمردان ایران اسلامی با توکل بر خداوند و رهنمود های امام راحل و همت، تلاش و خودباوری توانستند در مقابل ابر قدر تهای شرق و غرب ایستادگی کرده و الگویی شایسته برای آزادی خواهان جهان هستند .
جلال صادقی فر تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم در بخش های مختلف به سمت رشد و توسعه و پیشرفت ایران اسلامی حرکت کنیم و لذا وظیفه تک تک ما دفاع از ارزش ها و آرمان هایی است که به قیمت خون جوانان است .
آسیب شناسی در خصوص قاچاق کالا در زنجان صورت بگیرد
فرمانده انتظامی استان زنجان، به آسیب شناسی جدی قاچاق کالا در سطح استان اشاره کرد و گفت: این پدیده شوم نقش بسزایی در ایجاد مفاسد اقتصادی دارد.
سرهنگ یحیی شرفی افزود: کسب در آمد از طریق پدیده مجرمانه قاچاق کالا ، روحیه و فرهنگ کار را در جامعه تضعیف و سست می کند.
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