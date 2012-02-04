برگزاری مسابقات فوتسال شرکتهای تابعه صنعت نفت/ قاچاق کالا آسیب شناسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،حسن روحانی از برگزاری این مسابقات از 10 تا 30 بهمن خبر داد و گفت: شرکت کنندگان در 4 رشته های فوتسال، والیبال، شنا و تیراندازی با هم به رقابت می پردازند.

وی ادامه داد: برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات، برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال را شرکت گاز، شنا را خطوط لوله و مخابرات و مسابقات تیر اندازی را شرکت پخش و فرآورده های نفتی بر عهده دارد.

روحانی از برگزاری مسابقات تیر اندازی جام فجر خبر داد و افزود: با برگزاری این مسابقات در مجموعه ورزشی انقلاب، تیم پخش و فرآورده های نفتی در تیر اندازی اول شد و شرکت گاز و خطوط لوله و مخابرات مقام دوم و سومی را از آن خود کردند.

مسئول امور ورزش شرکت گاز زنجان گفت: آقایان رضا قاسمی اندرودی، علی رابطی و مهدی قدری نمایندگان این شرکت در رشته تفنگ بادی و تپانچه بودند.

وی افزود: مسابقات فوتسال و والیبال این جام از امروز به مدت 2 هفته در سالن کارگران و امام علی(ع) برگزار می شود.

فرمانده بسیج شهدای گمنام شرگت گاز زنجان با تبریک ایام الله دهه فجر در مراسم غبار روبی مزار شهداء انقلاب گفت: دلیرمردان ایران اسلامی با توکل بر خداوند و رهنمود های امام راحل و همت، تلاش و خودباوری توانستند در مقابل ابر قدر تهای شرق و غرب ایستادگی کرده و الگویی شایسته برای آزادی خواهان جهان هستند .

جلال صادقی فر تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم در بخش های مختلف به سمت رشد و توسعه و پیشرفت ایران اسلامی حرکت کنیم و لذا وظیفه تک تک ما دفاع از ارزش ها و آرمان هایی است که به قیمت خون جوانان است .

آسیب شناسی در خصوص قاچاق کالا در زنجان صورت بگیرد

فرمانده انتظامی استان زنجان، به آسیب شناسی جدی قاچاق کالا در سطح استان اشاره کرد و گفت:‌ این پدیده شوم نقش بسزایی در ایجاد مفاسد اقتصادی دارد.



سرهنگ یحیی شرفی افزود: کسب در آمد از طریق پدیده مجرمانه قاچاق کالا ، روحیه و فرهنگ کار را در جامعه تضعیف و سست می کند.

وی گفت : با توجه به موقعیت جغرافیایی زنجان و هم مرز بودن با استان های مرزی پلیس اقدامات گسترده ای را برای مبارزه با قاچاق و ترانزیت آن به مرحله اجرا گذاشته و کلیه محورهای مواصلاتی استان را به شدت کنترل می کند.

سرهنگ شرفی،‌با اشاره به کشف 151 میلیارد ریال کالای قاچاق گفت: یکی از مهمترین اثرات مبارزه با قاچاق کالا افزایش تولید داخلی و به دست آوردن فرصت های شغلی که در سایه قاچاق از بین رفته اند، است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: 10 ماهه امسال با تلاش های شبانه روزی و اجرای طرح های مختلف انواع کالای قاچاق از قبیل 524 هزار پاکت سیگار ، 997 هزار و 508 عدد انواع مواد محترقه، 41 هزار و 821 عدد پارچه و بیش از 407 هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی و کالای دیگر کشف و ضبط شده است.



