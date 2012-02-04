رکورد حضور خبرنگاران خارجی در صنعت نفت شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش فشارهای غیر قانونی و بعضا خصمانه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا برای تحریم نفتی تهران، صنعت نفت ایران بار دیگر به تیتر شمار یک صفحه خبرگزاری‌ها و رسانه های معتبر جهان تبدیل شده است.

بر این اساس نخستین نشست رسمی خبری رستم قاسمی وزیر نفت ایران پس از تصمیم اتحادیه اروپا برای توقف واردات طلای سیاه از ایران با استقبال قابل توجه و گسترده رسانه های خارجی در چهار گوشه جهان روبرو شد.

به طوری‌که در نشست امروز بیش از 170 خبرنگار، تصویربردار و عکاس از رسانه های متعدد داخلی و خارجی به منظور پوشش واکنش رسمی وزارت نفت ایران در قبال تحریم های نفتی اروپا خود را به تهران رسانده بودند.

آمارهای اداره کل روابط عمومی وزارت نفت نشان می دهد که آن قدر موضوع تحریم خصمانه صادرات نفت ایران به اروپا برای رسانه‌های بین‌المللی اهمیت داشته است که خبرنگارانی از اخلاص ترکیه، الجزیره، خبرگزاری آلمان، پلاتس، خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری چین، ال.بی.سی، تلویزیون فونیکس چین، آنای مصر، آی.آر.بی آلمان، رویترز، واشنگتن پست آمریکا، تلویزیون تی.آر.تی ترکیه، یومیوری ژاپن، المنار لبنان، کیودوی ژاپن، تلویزیون آلمان، الکوت کویت، الیوم روسیه، یک رسانه کره شمالی، الفرات، یو.پی.آی آلمان، آی.اس.پی فرانسه، بلادی عراق، شینهوا چین، تلویزیون کردستان عراق، لس آنجلس تایمز آمریکا، روزنامهٔ آسوشیتوپرس و فاینشنال تایمز نشست خبری امروز وزیر نفت را پوشش خبری داده اند.

به عبارت دیگر در این نشست وزارت نفت با بازگشایی درب‌های خبری این وزارتخانه استراتژیک به روی رسانه‌های بین‌المللی علاوه بر مهیا کردن زمانی برای گفتگوی وزیر نفت با این رسانه‌ها، زمینه انتشار اخبار کذب، حاشیه ساز و غیر مستند خبری علیه صعت نفت کشور را به حداقل رسانده است.

افزایش تعداد خبرنگاران چینی پارسی زبان

افزایش تعداد خبرنگاران از چین که در شرایط فعلی بیشترین روابط با ایران در صنایع نفت و گاز را دارد یکی از حاشیه‌های خبری امروز بود به طوریکه خبرنگاران چینی در برخی مواقع بهتر از خبرنگاران وطنی، فارسی صحبت می کردند!

درخواست شکارچیان لحظه‌ها از وزیر نفت

تعدد تعداد دوربین های خبری و صدای شاترهای متعدد دوربین عکاسان خبری مهمترین موضوعی بود که ذهن هر تازه واردی را به نشست خبری امروز وزیر نفت به خود جلب می کرد و حتی در برخی مواقع عکاسان خواستار نگاه وزیر نفت به لنز دوربین های آنها می شدند که البته وزیر نفت به این درخواست عکاسان در چندین نوبت پاسخ مثبت داد.

همچنین نحوه قرار دادن لوگوی شبکه های تلویزیونی هم یکی از سوژه‌های پیش از آغاز نشست خبری بود به طوریکه برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی بر سر مکان قرار دادن لوگوی رسانه خود برای مدت کوتاهی درگیری پیدا کردند.

البته تاخیر 35 دقیقه ای در آغاز این نشست خبری را هم باید به چاشنی حاشیه های آن اضافه کرد. بر اساس برنامه زمان بندی قرار بود نشست خبری رستم قاسمی وزیر نفت ساعت 10:15 دقیقه صبح آغاز شود که در نهایت این مراسم ساعت 10:50 دقیقه آغاز شد.



سوژه‌های خبرگزاری مهر محور سئوالات خبرنگاران

خبرگزاری مهر در هفته های گذشته گزارش هایی با موضوع "مخالفت ایران با فروش گاز ارزان به ترکیه"، " جزئیات نامه وزیر نفت ایران به رئیس اوپک"، " شکسته شدن تعلیق برگزایر مناقصات اکتشاف و توسعه" و " تدوین طرح پیش نویس توقف صادرات نفت ایران به اروپا در مجلس" منشتر کرده بود که خبرنگاران جزئیات بیشتری را از این سوژه‌های خبری هفته های اخیر مهر از وزیر نفت جویا شدند.



معاونان ؛ وزیر نفت را تنها نگذاشتند

هر چند همزمان با افزایش تحریمهای خارجی علیه صنعت نفت کشور گفتگو با برخی از معاونان وزرات نفت به تلاشی غیر ممکن برای خبرنگاران تبدیل شده است اما محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی، محمدرضا مقدم معاون پژوهشی و احمد خالدی معاون امور بین الملل وزارت نفت در این نشست حضور پیدا کردند.