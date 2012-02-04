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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

چهار عنوان اثر با موضوع انقلاب اسلامی رونمایی می‌شود

چهار عنوان اثر با موضوع انقلاب اسلامی رونمایی می‌شود

مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ایام دهه مبارک فجر 4 عنوان از کتب جدید خود را در مراسمی رونمایی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی همزمان با ایام دهه فجر مراسم رونمایی از ۴ عنوان کتاب جدید مرتبط با موضوع انقلاب اسلامی را در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌کند.

کتاب «تاریخ شفاهی نهضت امام ‌خمینی در نجف» و کتاب «عبدالکریم ایادی به روایت اسناد» در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی و همچنین دو عنوان کتاب در حوزه دانستنی‌های انقلاب برای جوانان از جمله این آثار است.

همچنین کتاب «آخرین نامه عاشقانه» درباره زندگینامه شهید آیت‌الله سعیدی و دیگری با عنوان «پدر ساواک» که نگاهی به زندگی سیاسی و اجتماعی تیمور بختیار و نحوه شکل‌گیری ساواک دارد نیز از دیگر آثار مرتبط دراین حوزه است.

این آثار در روز یکشنبه 16 بهمن ماه در ساعت 15 در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر ابتدای بلوار کشاورز رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 1525166

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