43 نمایش مهمان روز 11 و 12 جشنواره تئاتر فجر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه 15 بهمن ماه در یازدهمین روز از سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ 22 نمایش صحنه ای و خیابانی روی صحنه می روند. در یازدهمین روز از برپایی جشنواره سی ام تئاتر فجر، امروز شنبه 15 بهمن ماه نمایش «موسم باد و باران» کاری از گروه (Au Cul du Loup) فرانسه در ساعت های 18 و 20:30 در تالار وحدت روی صحنه می رود. تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر در یازدهمین روز جشنواره میزبان نمایش«ترکیب 2 زمان» کاری از گروه (BP Zoom) فرانسه در ساعت 18 و 21 است.
در تالار چهارسو این مجموعه نمایش «گروتسکی بر تبار شناسی دروغ و تنهایی» به کارگردانی سجاد افشاریان در ساعت 18 و 20:30 اجرا می شود. تالار قشقایی نیز در ساعت 17 و 19:30 میزبان نمایش «لانه خرگوش» به کارگردانی توماج دانش بهزادی است. نمایش «مکبث به روایت مردم کوچه و بازار» به کارگردانی افق ایرجی نیز در ساعت 16:30و 19 در تالار سایه اجرا می شود. همچنین نمایش «چند برش از کیک تولد الیاس» به کارگردانی مسعود هاشمی نژاد در ساعت 16 و18:30در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود.
تماشاخانه سنگلج نیز در یازدهمین روز از سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در ساعت 18 و 20:30 میزبان نمایش «خاطرات شب» به کارگردانی ماتیوس روتیمان از کشور سوئیس است. نمایش «اتوبوس» به کارگردانی حسین ابراهیمی از مراغه نیز در ساعت 17 و 19:30 در تئاتر مولوی به صحنه می رود. تالار هنر نیز ساعت 17 روز شنبه میزبان نمایش «ملکه موریانه» به کارگردانی مشترک فرزانه سلحشور و مهسا آبیز است.
تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در ساعت 17 و 20 میزبان نمایش «2 لیتر در 2 لیتر صلح» به کارگردانی حمید رضا آذرنگ می شود. همچنین در تماشاخانه مهر حوزه هنری در ساعت های 16 و 19 نمایش «باگانه» به کارگردانی مجتبی رفیعی به صحنه می رود.
تالار حافظ ساعت 17 و 20 نمایش «بازگشت افتخار آمیز مردان جنگی» به کارگردانی آرش دادگر را میزبانی می کند. اما خانه نمایش اداره تئاتر نیز در ساعت 18:30 میزبان نمایش «آبی گونه» به کارگردانی کاوه مهدی است. بخش نمایش های خیابانی سی امین جشنواره تئاتر فجر نیز در یازدهمین روز میزبان 9 نمایش است. در محوطه مجموعه تئاتر شهر؛ در ساعت 15:30 نمایش «جیره بندی عشق در قرن 21» به کارگردانی حمید رضایی از دهلران اجرا می شود و در ساعت 16 نمایش «مجلس شبیه خوانی جولیوس سزار» به کارگردانی اصغر گروسی از نظرآباد اجرا می شود.
نمایش «تولد» به کارگردانی میثم سرآبادانی از تفرش در ساعت 16:30 اجرا می رود و نمایش «جایی برای ما سه نفر» به کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر نیز در ساعت 17 روی صحنه می رود. باغ هنر خانه هنرمندان، از ساعت 15:30 میزبان اجرای نمایش «از پشت عینک ته استکانی» به کارگردانی نرگس خاک کار از ملایر است و در ساعت 16 نیز نمایش «خیابان یک طرفه» به کارگردانی سامان خلیلیان اجرا می شود.
باغ هنر از ساعت 16:30اجرای نمایش «برزخ شب نشینان» به کارگردانی عزیز زادسر از مریوان را میزبانی می کند و نمایش «برداشت آزاد» به کارگردانی هاوری رضایی از سقز نیز از ساعت 17 اجرا می شود..پارگینگ تالار وحدت نیز در ساعت 18:30میزبان نمایش «داستانک» به کارگردانی روح اله سنایی و امیرحسین شفیعی از شهر ورامین است.
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