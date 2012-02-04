43 نمایش مهمان روز 11 و 12 جشنواره تئاتر فجر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه 15 بهمن ماه در یازدهمین روز از سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ 22 نمایش صحنه ای و خیابانی روی صحنه می روند. در یازدهمین روز از برپایی جشنواره سی ام تئاتر فجر، امروز شنبه 15 بهمن ماه نمایش «موسم باد و باران» کاری از گروه (Au Cul du Loup) فرانسه در ساعت های 18 و 20:30 در تالار وحدت روی صحنه می رود. تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر در یازدهمین روز جشنواره میزبان نمایش«ترکیب 2 زمان» کاری از گروه (BP Zoom) فرانسه در ساعت 18 و 21 است.

در تالار چهارسو این مجموعه نمایش «گروتسکی بر تبار شناسی دروغ و تنهایی» به کارگردانی سجاد افشاریان در ساعت 18 و 20:30 اجرا می شود. تالار قشقایی نیز در ساعت 17 و 19:30 میزبان نمایش «لانه خرگوش» به کارگردانی توماج دانش بهزادی است. نمایش «مکبث به روایت مردم کوچه و بازار» به کارگردانی افق ایرجی نیز در ساعت 16:30و 19 در تالار سایه اجرا می شود. همچنین نمایش «چند برش از کیک تولد الیاس» به کارگردانی مسعود هاشمی نژاد در ساعت 16 و18:30در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود.

تماشاخانه سنگلج نیز در یازدهمین روز از سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در ساعت 18 و 20:30 میزبان نمایش «خاطرات شب» به کارگردانی ماتیوس روتیمان از کشور سوئیس است. نمایش «اتوبوس» به کارگردانی حسین ابراهیمی از مراغه نیز در ساعت 17 و 19:30 در تئاتر مولوی به صحنه می رود. تالار هنر نیز ساعت 17 روز شنبه میزبان نمایش «ملکه موریانه» به کارگردانی مشترک فرزانه سلحشور و مهسا آبیز است.

تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در ساعت 17 و 20 میزبان نمایش «2 لیتر در 2 لیتر صلح» به کارگردانی حمید رضا آذرنگ می شود. همچنین در تماشاخانه مهر حوزه هنری در ساعت های 16 و 19 نمایش «باگانه» به کارگردانی مجتبی رفیعی به صحنه می رود.

تالار حافظ ساعت 17 و 20 نمایش «بازگشت افتخار آمیز مردان جنگی» به کارگردانی آرش دادگر را میزبانی می کند. اما خانه نمایش اداره تئاتر نیز در ساعت 18:30 میزبان نمایش «آبی گونه» به کارگردانی کاوه مهدی است. بخش نمایش های خیابانی سی امین جشنواره تئاتر فجر نیز در یازدهمین روز میزبان 9 نمایش است. در محوطه مجموعه تئاتر شهر؛ در ساعت 15:30 نمایش «جیره بندی عشق در قرن 21» به کارگردانی حمید رضایی از دهلران اجرا می شود و در ساعت 16 نمایش «مجلس شبیه خوانی جولیوس سزار» به کارگردانی اصغر گروسی از نظرآباد اجرا می شود.

نمایش «تولد» به کارگردانی میثم سرآبادانی از تفرش در ساعت 16:30 اجرا می رود و نمایش «جایی برای ما سه نفر» به کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر نیز در ساعت 17 روی صحنه می رود. باغ هنر خانه هنرمندان، از ساعت 15:30 میزبان اجرای نمایش «از پشت عینک ته استکانی» به کارگردانی نرگس خاک کار از ملایر است و در ساعت 16 نیز نمایش «خیابان یک طرفه» به کارگردانی سامان خلیلیان اجرا می شود.

باغ هنر از ساعت 16:30اجرای نمایش «برزخ شب نشینان» به کارگردانی عزیز زادسر از مریوان را میزبانی می کند و نمایش «برداشت آزاد» به کارگردانی هاوری رضایی از سقز نیز از ساعت 17 اجرا می شود..پارگینگ تالار وحدت نیز در ساعت 18:30میزبان نمایش «داستانک» به کارگردانی روح اله سنایی و امیرحسین شفیعی از شهر ورامین است.

«داستان های ناتمام» اسماعیل خلج در دوازدهمین روز جشنواره تئاتر فجر روی صحنه می رود

در دوازدهمین روز از برپایی جشنواره سی ام تئاتر فجر، فردا یک شنبه 16 بهمن ماه، تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان نمایش«پسر انسان» به کارگردانی مجید واحدی زاده از اردبیل در ساعت 18 و 21 است. در تالار چهارسو این مجموعه نمایش «داستان های نا تمام» به کارگردانی اسماعیل خلج در ساعت 18 و 20:30 اجرا می شود. تالار قشقایی نیز در ساعت 17 و 19:03میزبان نمایش «پاورقی» به کارگردانی احمد کچه چیان است. نمایش «خاموشی دریا» به کارگردانی نیما دهقان نیز در ساعت 16:30و 19 در تالار سایه اجرا می شود.

همچنین نمایش «تن» به کارگردانی علیرضا مهران در ساعت 16 و 18:30 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود.تماشاخانه سنگلج نیز در دوازدهمین روز از سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در ساعت 18 و 20:30 میزبان نمایش «پری» به کارگردانی خیراله تقیانی و جواد نوری است. نمایش «اژدهاک» به کارگردانی مصطفی حمیدی فر از سبزوار نیز در ساعت 17 و 19:30 در تئاتر مولوی به صحنه می رود.

تالار هنر نیز ساعت 17 میزبان نمایش «ملکه موریانه» به کارگردانی مشترک فرزانه سلحشور و مهسا آبیز است. تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در ساعت 17 و 20 میزبان نمایش «تشریفات بی گناهی» به کارگردانی امیر حسین حریری می شود. همچنین تالار حافظ نیز در ساعت 17 و 20 نمایش «در جشتجوی تاریخ تولد و انقراض ماموتها» به کارگردانی علی راضی از فرانسه را میزبانی می کند.

همچنین اجرای محیطی نمایش «هملت ماشین» به کارگردانی بهاره اسدی تا 20 بهمن ماه، ساعت 18 در دانشگاه هنر اجرا می شود. خانه نمایش اداره تئاتر نیز در ساعت 18:30 میزبان نمایش «آبی گونه» به کارگردانی کاوه مهدی است. بخش نمایش های خیابانی سی امین جشنواره تئاتر فجر نیز دردوازدهمین روز میزبان 9 نمایش است. در محوطه مجموعه تئاتر شهر؛ در ساعت 15:30 نمایش «میعاد گاه» به کارگردانی حسین عبدالهی و سعید خیر الهی از دهلران اجرا می شود و در ساعت 16 نمایش «برزخ شب زدگان» به کارگردانی عزیز زادسر از مریوان اجرا می شود. نمایش «خیابان یک طرفه» به کارگردانی سامان خلیلیان در ساعت16:30اجرا می رود.

باغ هنر خانه هنرمندان، از ساعت 15:30 میزبان اجرای نمایش «دستبند» به کارگردانی محمدعلی صادقی حسنی از لاهیجان است و در ساعت 16 نیز نمایش «پینوکیو» به کارگردانی علی نوریان اجرا می شود. باغ هنر از ساعت 16:30اجرای نمایش «جیره بندی عشق در قرن 21» به کارگردانی حیدر رضایی از دهلران را میزبانی می کند و نمایش «میعاد گاه» به کارگردانی حسین عبدالهی و سعید خیر الهی از دهلران نیز از ساعت 17 اجرا می شود.

پارگینگ تالار وحدت نیز در ساعت 18:30 میزبان نمایش «داستانک» به کارگردانی روح اله سنایی و امیرحسین شفیعی از شهر ورامین است.