  1. استانها
  2. یزد
۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

مروتی:

کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در اردکان راه اندازی می شود

کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در اردکان راه اندازی می شود

اردکان - خبرگزاری مهر: مشاور امور ایثارگران فرماندار اردکان از راه اندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در گنجینه ایثار و شهادت اردکان خبر داد.

محمد مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: در این ایام به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان و ایثارگران برنامه های متعددی ویژه این قشر برگزار می شود.

وی تجلیل از کلیه خانواده های شهدا و ایثارگران با حضور در منازل آنها، سرکشی از بازماندگان شهدا و ... را از جمله برنامه هایی برشمرد که در طول دوران دهه فجر در دستور کار کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر اردکان قرار گرفته است.

مروتی راه اندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در گنجینه ایثار و شهادت را از دیگر برنامه های این شورا در دهه فجر دانست و ادامه داد: برگزاری سومین گردهمایی بزرگ ایثارگران شهرستان اردکان در ایام الله دهه فجر انقلاب، تشکیل حلقه های صالحین ویژه مجریان یادواره های شهدا از مهمترین برنامه های ویژه این قشر در دهه فجر انقلاب خواهد بود.

وی اظهار داشت: راهپیمایی و کوهپیمایی ایثارگران و برگزاری محفل قرآنی به یاد 422 شهید شهرستان اردکان از دیگر برنامه های این دهه مبارک در اردکان است.

کد مطلب 1525172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها