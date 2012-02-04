کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در اردکان راه اندازی می شود

محمد مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: در این ایام به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان و ایثارگران برنامه های متعددی ویژه این قشر برگزار می شود.

وی تجلیل از کلیه خانواده های شهدا و ایثارگران با حضور در منازل آنها، سرکشی از بازماندگان شهدا و ... را از جمله برنامه هایی برشمرد که در طول دوران دهه فجر در دستور کار کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر اردکان قرار گرفته است.

مروتی راه اندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در گنجینه ایثار و شهادت را از دیگر برنامه های این شورا در دهه فجر دانست و ادامه داد: برگزاری سومین گردهمایی بزرگ ایثارگران شهرستان اردکان در ایام الله دهه فجر انقلاب، تشکیل حلقه های صالحین ویژه مجریان یادواره های شهدا از مهمترین برنامه های ویژه این قشر در دهه فجر انقلاب خواهد بود.

وی اظهار داشت: راهپیمایی و کوهپیمایی ایثارگران و برگزاری محفل قرآنی به یاد 422 شهید شهرستان اردکان از دیگر برنامه های این دهه مبارک در اردکان است.