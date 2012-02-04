قاسمپور سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال قطع همکاری فیروز کریمی با باشگاه شاهین بوشهر، مسئولان این باشگاه بعد از ظهر شنبه در نشستی با حضور افراشته ، رئیس هیئت مدیره ، مهرداد محمد پور، مدیر عامل و ابراهیم قاسمپور در خصوص هدایت تیم شاهین در ادامه رقابت های لیگ برترمذاکره کردند که در نهایت طرفین به توافق رسیدند.

شاهین بوشهر لیگ یازدهم را با حمید درخشان آغاز کرد و پس از آن سکان هدایت این تیم به دست فیروز کریمی افتاد اما این مربی به دلیل بیماری قادر به ادامه همکاری با تیم بوشهری نبود و از این تیم با توافقی دوطرفه جدا شد.