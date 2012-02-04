سرعت تکامل ابعاد بدن پستانداران 24 میلیون نسل است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک پستاندار چقدر می تواند بزرگ شود و با چه سرعتی؟ پاسخ به سئوال اول بسیار ساده است. به طوریکه کافی است به یک فیل یا نهنگ فکر کنید. اما تا به امروز پاسخی برای سئوال دوم پیدا نشده بود.

هرچند تاکنون مطالعات مختلفی برای بررسی تکامل ویژگیهایی چون ابعاد بدن داخل گونه های مجزا (تکامل خرد) انجام شده است باوجود این، اطلاعات کمی در خصوص الگوهای تکاملی در گروههای حیوانات وسیعتر (تکامل کلان) در دست است.

اکنون به نظر می رسد که گروهی از دانشمندان دانشگاه موناش در استرالیا توانسته اند پاسخی برای پرسش دوم پیدا کنند.

این محققان اطلاعاتی درباره جرم پستانداران 28 گروه (به ویژه پستانداران آبزی، فیلها و جوندگان) که در 70 میلیون سال اخیر و از زمان انقراض دسته جمعی دوره کرتاسه (دوره انقراض دایناسورها) زیسته اند جمع آوری کردند.

مقایسه جمجمه فیل و موش

سپس سرعت رشد ابعاد بدن را در فواصل نسلها محاسبه کردند و دریافتند که برای رسیدن از جرم حدود 20 گرم یک موش تا بیش از 2 تن یک فیل به تکامل 24 میلیون نسل نیاز است.

براساس گزارش وایرد نیوز، این دانشمندان به طور شگفت انگیزی کشف کردند که فرایند وارونه یعنی کاهش ابعاد بدن می تواند 10 برابر سریعتر رخ دهد.

این بدان معنی است که کوچک شدن دشواری کمتری دارد. به طوریکه به غذای کمتری نیاز است و زاد و ولد سریعتر رخ می دهد.