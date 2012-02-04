تمامی شهرداری های قاین مشمول اعتبارات ماده "180" هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی قربانی پیش از ظهر شنبه در جمع مردم شهر نیمبلوک از توابع شهرستان قاین خدمات رسانی به مردم در مناطق محروم را از سیاست های دولت دانست و گفت: در این راستا ماده 180 در قانون اساسی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از اعتبارات شهرداری ها از این محل تامین می شود، افزود: این ماده در برنامه 5 توسعه وضع شده و اعتبار قبل توجهی در سطح کشور در این ماده متمرکز شده است.

وی از اختصاص دو هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار در قالب این ماده به استانها خبر داد و گفت: این اعتبار برای توسعه مناطق محروم بر اساس شاخص های تعیین شده اختصاص می یابد.

نماینده مردم شهرستان قاینات در مجلس یکی از این شاخص های برخورداری از این اعتبارات را عمران شهری عنوان کرد و افزود: در این راستا شهرداری هایی که میزان درآمد آنها نسبت به شاخص کشور کمتر باشد اعتبار می گیرند.

حجت الاسلام قربانی با بیان اینکه تمام شهرداری های شهرستان قاین مشمول اخذ این اعتبارات هستند، تصریح کرد: شهرداری های این شهرستان زیر 20 هزار خانوار و درآمد آنها بسیار پائیین است و مشمول این اعتبارات هستند.

عدم اختصاص اعتبارات احداث راه روستایی به خراسان جنوبی

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در حوزه احداث راه روستایی از شاخص های کشور بالاتر است، بیان کرد: در این راستا در سال جاری اعتباری برای احداث راه های روستایی به استان اختصاص نیافته است.

حجت الاسلام قربانی افزود: این درحالی است که به دلیل پراکندگی راه های استان از محل شاخص نگهداری راه روستایی اعتبارات خوبی به استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات قابل توجهی در بخش توسعه مناطق محروم به استان اختصاص یافته است، بیان کرد: تخصیص اعتبارات ماده 180 بر اساس شاخص های بدست آمده از استانها در برنامه چهارم توسعه توزیع می شود.

نماینده مردم قایتن به مشکلات پروژه فولاد قاین اشاره کرد و گفت: درخواست وام 100 میلیارد تومانی برای رفع مشکلات این پروژه را از بانک تجارات داریم که فردا با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت بررسی خواهد شد.