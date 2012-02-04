لیگ برتر شطرنج بانوان در مازندران برگزار نمی شود

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه فعال بودن این فدراسیون در برگزاری مسابقات در رده های سنی مختلف در کشور باعث شده تا زمان خالی برای برگزاری لیگ برتر شطرنج بانوان وجود نداشته باشد.

وی افزود: به جرات می توان گفت دو روز خالی در فدراسیون شطرنج برای برگزاری مسابقات جدید وجود ندارد و ترافیک بالایی از برگزاری مسابقات روی دست فدراسیون شطرنج وجود دارد.

رئیس برگزاری مسابقات فدراسیون شطرنج با اشاره به پیشرفت قابل توجه شطرنج بازان دختر و پسر کشور در سالهای اخیر اشاره کرد و ادامه داد: خلاقیت ویژه و درونی که در شطرنج بازان ایرانی وجود دارد، آنان را در سالهای اخیر در میان شطرنج بازان آسایی و جهانی متمایز کرده است.

رضایی، حضور بیش از 600 شطرنج باز رده های سنی پایه کشور در مازندران را امیدوار کننده و کم سابقه خواند و اضافه کرد: حداکثر تعداد شرکت کننده در مسابقات قهرمانی رده های سنی پایه در کشور از 300 نفر فراتر نمی رفت.

وی گفت: با فراهم بودن شرایط اسکان و میزبانی مناسب می توان مسابقات مهم بین المللی را در مازندران میزبانی کرد.