آغاز افتتاح 32 پروژه گازرسانی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز بهرهبرداری از 81 پروژه گازرسانی در استان بوشهر خبرداد و افزود: 49 پروژه کلنگزنی و 32 پروژه نیز افتتاح و بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: عملیات گازرسانی به 39 روستا ونصب هشت هزار و 600 فقره انشعاب ، گازرسانی به سه ایستگاه CNG، گازرسانی به پنج پروژه صنعتی، احداث دو ساختمان در نواحی و توسعه شبکه شهری درسه شهراستان از مهمترین پروژه هایی است که کلنگزنی میشود.
حسینی ادامه داد: 309 میلیارد و 866 میلیون ریال برای اجرای این پروژهها اختصاص خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در رابطه با پروژههای افتتاحی نیز گفت: بهرهبرداری از گاز شهری آبپخش، دلوار، سعدآباد، برازجان، فاز دوم شهر بوشهر و فاز تکمیلی خورموج با طول 168 کیلیومتر و بهرهبرداری از خط توزیع گاز هفت روستای استان از مهمترین این طرحهاست.
وی افزود: طرحهای قابل بهرهبرداری با هزینه 21 میلیارد و 524 میلیون تومان اجرایی شدهاند. بهرهبرداری از گازرسانی به هفت ایستگاه CNG و گازرسانی به بیمارستانهای بوشهر و برازجان، گازرسانی به پروژههای مسکن مهر در بوشهر و برازجان و راهاندازی ساختمان گاز چهار ناحیه این شرکت از مهمترین طرحهایی است که افتتاح خواهند شد.
حسینی ادامه داد: بسیاری از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان بوشهر اجرا شده و تعداد زیادی از این پروژهها نیز در دست اقدام است. گازرسانی به شهرها و روستاهای واجدالشرایط استان از مهمترین مصوبات سفر استانی هیئت دولت به استان بوشهر است.
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