شیر در مدارس اردبیل توزیع شد/ مناطق محروم همچنان چشم انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز سال تحصیلی و بیش از دو ماه از نواختن زنگ شیر در مدارس استان، وعده اجرای این طرح که به 17 دی ماه محول شده بود محقق نشد و پس از تاخیر 25 روزه از این موعد اعلام شده، توزیع شیر از چند روز قبل در مدارس استان البته به غیر از چند منطقه آغاز شد.

توزیع شیر که از چند سال پیش در قالب طرح ملی و در مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی مدارس دخترانه و پسرانه اجرا می شود، امسال با مشکلات عدیده ای مواجه شد و در حالی که سال تحصیلی از نیمه گذشته تحقق آن بالاخره ممکن شد تا شاید بیش از همه، دانش آموزان مناطق محروم استان را خوشحال کرده باشد.

این طرح وزارت آموزش و پرورش در راستای نهادینه کردن فرهنگ مصرف شیر و کمک به تغذیه کودکان از چند سال پیش با توزیع بسته های شیر برای مصرف دانش آموزان در مدارس پیش دبستانی، مهدهای کودک، مدارس دولتی، غیر انتفاعی، و مراکز بهزیستی وابسته در مقاطع ابتدایی و راهنمایی برای دختران و پسران توزیع می شود.

اجرای طرح توزیع شیر در مدارس استان طی سال تحصیلی جدید با داستانهای کش و قوس داری همراه بوده که در بسیاری از موارد اظهارات متفاوت و متناقضی در این خصوص ارائه شد که ضمن نارضایتی اولیا و مربیان مدارس، این سئوال را پیش آورد که چرا آموزش و پرورش اردبیل دو ماه پیش با برگزاری مراسم و دعوت از رسانه ها زنگ توزیع شیر را در مدارس استان به صدا درآورد، در حالی که می دانست شیری در مدارس توزیع نخواهد شد.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اردبیل روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح توزیع شیر در مدارس استان گفت: با وجود تاخیر در توزیع شیر هم اکنون به غیر از شهرهای اصلاندوز، گرمی و آموزش و پرورش ناحیه 1 تمامی مدارس استان از توزیع شیر بهره مند شده اند.

محمود زاده با اشاره به بازتاب گسترده گزارش توزیع شیر در خبرگزاری مهر و با بیان اینکه مصمم هستیم مشکلات توزیع شیر در بخشهای باقی مانده را نیز مرتفع کنیم، تصریح کرد: توزیع شیر در 70 وعده غذایی برای هر دانش آموز و در قالب شیرهای لیوانی در داخل خود مدارس انجام می شود.

مشکلات تولید شیر علت تاخیر بود

وی با رد انتقادات و اظهارات وارده از سوی برخی شرکتهای توزیع مواد غذایی طرف قرارداد که عدم پرداخت بدهی از سوی این سازمان را دلیل همکاری نکردن و تاخیر در اجرای این طرح اعلام کرده بودند، گفت: علت تاخیر در توزیع شیر بدهی آموزش و پرورش نیست و اعتبارات کافی برای توزیع شیر داریم.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان برخلاف اظهارات برخی شرکتهای تولید و پخش مواد غذایی علت تاخیر شیر را نبود شرکت تولید و توزیع کننده شیر عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر مهمترین مشکل در تولید حجم کافی شیر برای توزیع سراسری است و از سویی جذب اعتبارات از سوی وزارت آموزش و پرورش نیز با تاخیر همراه بود.

این اظهارات در حالی بیان می شود که پیش از این برخی شرکتهای بزرگ تولید و توزیع مواد غذایی داستان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرده بودند که با توجه به سود کم و از همه مهمتر به دلیل عدم دریافت به موقع مبالغ شیرهای واگذار شده تمایلی به حضور در مناقصه این سازمان نداشته و در این طرح همکای نمی کنند.

محمودزاده با تاکید بر اینکه اگر شرکتی مدعی داشتن بدهی از آموزش و پرورش استان باشد در اسرع وقت به شکایت وی رسیدگی خواهد شد، گفت: از سه ماه پیش در شهرستانهای خلخال و کوثر و بخشهای خورش رستم و شاهد طرح توزیع شیر مدارس اجرا می شود.

وی متذکر شد: توزیع شیر در برخی مناطق طی یک ماه گذشته و در برخی طی هفته های گذشته انجام شده و تنها در مدارس روستایی دو روز است که شیر توزیع می شود.



تامین اعتبار طرح از یونیسف شایعه است



گزارش میدانی خبرنگار مهر در این خصوص نشان داد که بیشتر مدارس شهری و روستایی از چند روز پیش اجرای طرح توزیع شیر را در دستور کار خود قرار داده اند و قبل از آن شیر در این مناطق توزیع نشده است.



محمود زاده همچنین در پاسخ به شایعه تامین اعتبار توزیع شیر مدارس در سراسر کشور توسط سازمان ملل و یونیسف گفت: این شایعات پایه و اساس ندارد و تامین اعتبار از سوی خود وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد و استانها از طریق وزارت آموزش و پرورش تامین اعتبار می شوند.