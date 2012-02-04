سرانه فضای ورزشی در بابل افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله سقا ظهر شنبه در مراسم آغاز ساخت سالن ورزشی روستای آهنگرکلا بابل افزود: سالن ورزشی روستای آهنگر کلا با هزینه ‌ای بالغ بر 350 میلیون تومان در ابعاد 24 در 42 در مدت زمان کمتر از دو سال احداث و بهره‌ برداری می‌شود.

وی افزود: احداث این سالن مشارکتی بوده که با افتتاح آن هفت روستای مجاورآهنگرکلا از این سالن ورزشی بهره‌ مند می‌شوند.

ذیحساب استانداری مازندران در این مراسم گفت: روستای آهنگرکلا پتانسیل بسیار بالایی در زمینه ورزشی برخوردار است .

علی غلام پور افزود: امیدواریم احداث این سالن ورزشی زمینه حضور جوانان آهنگرکلا را در مسابقات ورزشی کشوری و جهانی فراهم کند.

وی بیان داشت: با اعتبار اولیه 30 میلیون تومان از محل اعتبارات استانداری مازندران، نماینده مردم بابل در مجلس و دهیاری آهنگرکلا اجرای فنداسیون این سالن ورزشی به زودی آغاز می‌شود.

غلام پور افزود: برای اتمام این سالن ورزشی بیش از 300 میلیون تومان اعتبار نیاز است که از طریق مشارکت‌های مردمی و موافقت‌ نامه با معاونت برنامه ‌ریزی استانداری مازندران تامین می‌شود.