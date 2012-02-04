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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

سقا اعلام کرد:

سرانه فضای ورزشی در بابل افزایش یافت

سرانه فضای ورزشی در بابل افزایش یافت

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان بابل از افزایش سرانه فضای ورزشی این شهرستان به 40 سانتی متر در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله سقا ظهر شنبه در مراسم آغاز ساخت سالن ورزشی روستای آهنگرکلا بابل افزود: سالن ورزشی روستای آهنگر کلا با هزینه ‌ای بالغ بر 350 میلیون تومان در ابعاد 24 در 42 در مدت زمان کمتر از دو سال احداث و بهره‌ برداری می‌شود.

وی افزود: احداث این سالن مشارکتی بوده که با افتتاح آن هفت روستای مجاورآهنگرکلا  از این سالن ورزشی بهره‌ مند می‌شوند.

ذیحساب استانداری مازندران در این مراسم گفت: روستای آهنگرکلا پتانسیل بسیار بالایی در زمینه ورزشی برخوردار است .

علی غلام پور افزود: امیدواریم احداث این سالن ورزشی زمینه حضور جوانان آهنگرکلا را در مسابقات ورزشی کشوری و جهانی فراهم کند.

وی بیان داشت: با اعتبار اولیه 30 میلیون تومان از محل اعتبارات استانداری مازندران، نماینده مردم بابل در مجلس و دهیاری آهنگرکلا اجرای فنداسیون این سالن ورزشی به زودی آغاز می‌شود.

غلام پور افزود: برای اتمام این سالن ورزشی بیش از 300 میلیون تومان اعتبار نیاز است که از طریق مشارکت‌های مردمی و موافقت‌ نامه با معاونت برنامه ‌ریزی استانداری مازندران تامین می‌شود.

کد مطلب 1525190

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