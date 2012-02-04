نخستین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر استان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره مسابقات رنکینگ قهرمانی استان البرز در رشته اسنوکر از تاریخ 26 بهمن ماه سال جاری در رده سنی آزاد و به صورت انفرادی و تک حذفی برگزار می شود.



نفرات شرکت کننده در این مسابقات دارای امتیاز هستند و نتایج بدست آمده در این مسابقات در رنکینگ استانی رشته اسنوکر محاسبه و بر اساس تعداد شرکت کنندگان جوایزی به صورت نقدی و حکم قهرمانی به نفرات اول تا سوم اهداء خواهد شد.



در ضمن نفرات اول تا بیستم به اردوی تیم اسنوکر استان البرز دعوت خواهند شد.



داشتن کارت بیمه ورزشی برای شرکت در این مسابقات الزامی است و بازیکنان باید دارای لباس فرم (پیراهن، شلوار پارچه ای و کفش رسمی) باشند.



راهیابی تکواندو کار نوجوان البرزی به تیم ملی



تکواندو کار نوجوان البرزی به اردوی تیم ملی دعوت شد و همچنین محمد کاظمی در وزن دوم ، میثم ابراهیمی و علی مهدوی در وزن پنجم در دومین دوره انتخابی توانستند به اردوی تیم ملی جهت شرکت در تورنمنت بین المللی هامیوگ راه پیدا کنند.



وحید عبدالهی از استان البرز به عنوان مربی بدن ساز در کنار دیگر کادر فنی مشغول فعالیت است.



برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت دهه فجر



هیئت آمادگی جسمانی به مناسبت دهه مبارک فجر، اقدام به یک دوره مسابقات در بخش بانوان کرد.



در این دوره از مسابقات 120 ورزشکار در 8 رده سنی در سالن استقلال با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نفرات زیر سکوهای برتر را به خود اختصاص دادند.



تکواندو کاران نوجوانان البرزی به میدان خواهند رفت



یک دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آزاد نوجوانان استان البرز گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.



در این دوره از مسابقات تکواندو کاران در رده ی سنی نوجوانان و در رده کمربند سبز، آبی، قرمز و مشکی در سالن البرز با یکدیگر به مبارزه خواهند پرداخت که مسابقات پنجم اسفند ماه برگزار می شود و وزن کشی مسابقات چهارم اسفند ماه انجام خواهد شد.



دوندگان برتر البرز شناخته شدند



مسابقات دو ومیدانی قهرمانی استان البرز گرامیداشت دهه مبارک فجر با شناخت برترین ها پایان یافت.



در این دوره از مسابقات 132 دونده در رده سنی نوجوانان و جوانان در جاده مشکین آباد با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان در رده ی سنی نوجوانان، امیر حسین نوزعیم، نیما واغستانی و رسول انصاری به ترتیب سکوهای اول تا سوم را کسب کردند و در ردهی سنی جوانان ، رضا علی قلی بر سکوی نخست ایستاد ، عین الله قیومی نایب قهرمان شد و علی خوشه سپهر مقام سومی را به خود اختصاص داد.



تکواندو کار البرزی در جمع ملی پوشان



تکواندو کار البرزی از سوی کادر فنی به اردوی تیم دعوت شد.



در پایان مسابقات تکواندو انتخابی تیم ملی امید، جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، حسین بیات تکواندو کار البرزی در رقابتی تنگاتنگ توانست نظر مساعد کادر فنی را جلب کند و به اردوی تیم ملی راه یابد.



حسین بیات از قهرمانان ارزنده استان البرز است که مدال طلای مسابقات سال 90 سوئیس و مدال برنز مسابقات المپیاد ایرانیان و مسابقات کشوری را در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است.



مسابقات فوتسال بانوان البرز کلید خورد



به مناسبت آغاز دهه مبارکه فجر مسابقات فوتسال بانوان قهرمانی استان البرز(جام آزاد) با شرکت 9 تیم در سالن نشاط کلید خورد.



تیم های پارسا 1، پارسا 2، البرز ، استقلال، بیست ، پاسارگاد مشکین دشت ، کابک ، جهان نما کلاک و نظرآباد در این دوره از مسابقات شرکت دارند.



این رقابت ها تا روز جمعه مورخه 14 بهمن ماه به مدت سه روز ادامه دارد.