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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

فرهادی به مهر خبرداد:

218پروژه با اعتبار 292 میلیاردتومان به بهره برداری می رسد

218پروژه با اعتبار 292 میلیاردتومان به بهره برداری می رسد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز از افتتاح 218 پروژه با اعتبار 292 میلیارد تومان خبر داد.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح 218 پروژه دولتی، شهرداری و بخش خصوصی درایام دهه فجر خبر داد.

وی افزود: این تعداد پروژه در طول ایام دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید که روند توسعه و عمران استان را شتاب می بخشد.

فرهادی یادآور شد: پروژه های شهرداری با بیشترین میزان در صدر پروژه های استان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پروژه های خوبی در بخش خصوصی استان به بهره برداری می رسد از برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در استان البرز خبر داد.

وی بیان کرد: پروژه های عمرانی در بخش بهداشت و درمان، آموزش عالی، خدمات شهری و ... در ایام دهه فجر در البرز به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1525198

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