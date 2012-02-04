218پروژه با اعتبار 292 میلیاردتومان به بهره برداری می رسد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح 218 پروژه دولتی، شهرداری و بخش خصوصی درایام دهه فجر خبر داد.

وی افزود: این تعداد پروژه در طول ایام دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید که روند توسعه و عمران استان را شتاب می بخشد.

فرهادی یادآور شد: پروژه های شهرداری با بیشترین میزان در صدر پروژه های استان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پروژه های خوبی در بخش خصوصی استان به بهره برداری می رسد از برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در استان البرز خبر داد.

وی بیان کرد: پروژه های عمرانی در بخش بهداشت و درمان، آموزش عالی، خدمات شهری و ... در ایام دهه فجر در البرز به بهره برداری می رسد.