مجموعه اخبار فرهنگی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران دفتر نمایندگی خراسان شمالی، از کسب رتبه برتر کشوری توسط این مرکز خبر داد.

احسان عباسی در این خصوص افزود: بر اساس نتایج رتبه بندی و ارزیابی مرکز در طرح "سنجش میزان رضایت مراجعه کنندگان از موسسه مالی و اعتباری مهر" دفتر نمایندگی خراسان شمالی موفق به کسب رتبه برتر شد.

وی ادامه داد: این مرکز در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور در عرصه های مختلف فعالیت می کند.

وی گفت: در این راستا در طول سال طرحهایی را به صورت سراسری و همزمان با سایر استانها و یا به صورت متمرکز در سطح استان اجرا می کند.

عباسی کل تعداد طرح های اجرا شده در این مرکز را 24 طرح ذکر کرد و افزود: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) دفتر نمایندگی خراسان شمالی برای اجرای طرحهای سازمانها، دستگاه های اجرایی، موسسات و مراکز آموزش عالی آمادگی دارد.

حمایت نهاد کتابخانه های عمومی از پژوهش های حوزه انقلاب اسلامی

کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور از پژوهش های حوزه های مختلف از جمله انقلاب اسلامی حمایت می کند.

احسان سیفی کارشناس منابع این اداره کل گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور از پژوهش های حوزه های مختلف، بویژه در موضوع انقلاب اسلامی، حمایت می کند.



سیفی با بیان این مطلب افزود: با توجه به فرا رسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، و اهمیت بیش از پیش این واقعه عظیم تاریخی، اداره کل تامین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور، پژوهش های علمی که در حوزه محتوایی تاریخ تحلیلی انقلاب اسلامی و نیز بیانگر مبانی فکری انقلاب اسلامی باشد را جزو اولویت های اصلی پژوهشی در اداره تولید محتوا قرار داده است.



وی با بیان اینکه پژوهش اساس پویایی علمی و تحول ساختاری و اصولی هر جامعه است، نقش نهاد کتابخانه های عمومی کشور را در تولید محتوا و پژوهش های حوزه های مختلف، برجسته و در عین حال تاثیر گذار دانست.



کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های عمومی استان، از پژوهشگران، نویسندگان و محققان دعوت نمود تا با مراجعه به واحد منابع و کمیته پژوهش و نوآوری اداره کل کتابخانه های عمومی استان، از حمایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور جهت چاپ آثار علمی خود بهره مند شوند.

کارآفرینی حرکت چرخه اقتصاد کشور را شتاب می دهد



مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان شمالی گفت: کارآفرینی به عنوان یک راهبرد هدایت کننده، حرکت چرخه اقتصاد کشور را شتاب می دهد.



حسین فرجی، اشتغال و توسعه کارآفرینی استان ایجاد کسب و کار، نوآوری در تولید و اشتغالزایی را سه دستاورد مهم کارآفرینی ذکر کرد و افزود: توسعه اشتغال نیازمند سرمایه گذاری در این حوزه راهبردی است.

وی تاکید کرد: برنامه های موسسات آموزش عالی باید به سوی کارآفرینی سوق داده شوند که این امر مستلزم بستر سازی مناسب همراه با اقدامات ساختاری و توسعه تفکر مدیریت کارآفرینی در محیط های دانشگاهی همراه باشد.



فرجی ادامه داد: مراکز آموزش عالی به علت داشتن امکانات آموزشی و پژوهشی پیشرفته و نیروهای کارشناس و کاردان می توانند در بخشهای گوناگون بازار کار موثر عمل کنند.



وی گفت: دانشگاه ها باید تلاش کنند دانشجویان را با دانش اقتصادی و کارآفرینی آشنا کنند تا آنها را در موقعیت مناسبی برای شناخت عوامل اقتصادی موثر در رشد و توسعه کشور قرار دهند.



وی ایجاد یا گسترش مراکز کارآفرینی در دانشگاه ها و سازماندهی این مراکز در قالب شبکه های کارآفرینی را ضروری ذکر کرد.



این مسئول اضافه کرد: باید سازمان و تشکیلاتی در دانشگاه ها ایجاد شود که دانشجویان افزون بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی، در فعالیت های اقتصادی نیز مشارکت داده شوند.



نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی هم‌زمان با سراسر کشور از تاریخ 24 تا 27 بهمن‌90 در بجنورد برگزار می‌شود.