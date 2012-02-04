سه طرح بهداشتی درمانی در شهرستان بستک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر هاشمی ظهر شنبه در حاشیه افتتاح این پروژه ها بیان داشت: خانه های بهداشت روستاهای کنار زرد، انوه و آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی فتویه به بهره برداری رسید.

هاشمی یاد آورشد: خانه بهداشت روستاهای انوه و کنار زرد از پروژه های طرح امام حسین (ع) در استان بوده و با هزینه 580 میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان احداث شده است.

هاشمی افزود: آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی فتویه با اعتباری بالغ بر 340 میلیون ریال از محل مشارکتهای مردمی توسط خیر احداث شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک اظهارداشت: روستاهای کنار زرد و آبادیهای اقماری آن شامل وازرون و بهرترک تاکنون فاقد خانه بهداشت بودند و خدمات بهداشتی را به صورت تیمهای سیار دریافت می کردند که با افتتاح این خانه بهداشت جمعیت 356 نفری آن منطقه دور افتاده با استمرار بهورز از خدمات بهداشتی ثابت بهره مند خواهند شد.