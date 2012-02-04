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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

ابومازن و مشعل فردا در دوحه دیدار می کنند

ابومازن و مشعل فردا در دوحه دیدار می کنند

یک روزنامه مصری از دیدار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در روز یکشنبه در دوحه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه فلسطینی در گفتگو با روزنامه الاهرام اعلام کردند: در دیدار ابومازن و خالد مشعل در دوحه همه پرونده های معلق مانده مربوط آشتی ملی به ویژه موضوع تشکیل دولت جدید که جایگزین دولتهای غزه و کرانه باختری شود مورد مذاکره قرار می گیرد.

همچنین چگونگی رویارویی با سیاستهای رژیم صهیونیستی در زمینه شهرک سازی از جمله دیگر مسائل مورد بحث دو طرف خواهد بود. گفته می شود ابومازن در این دیدار آخرین تحولات در مسئله مذاکرات سازش را که اخیرا در امان (پایتخت اردن)  برگزار شد، به اطلاع مشعل می رساند.

به نوشته الاهرام، این دیدار نخستین دیدار ابومازن و مشعل پس از امضای توافق آشتی فتح و حماس در قاهره است. این در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا اخیرا فشارهایی بر تشکیلات خودگردان در راستای از سرگیری مذاکرات وارد کرده اند.

کد مطلب 1525201

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