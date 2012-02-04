انهدام باند سارق خودرو در مرودشت/ کشف 158 کیلو تریاک در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از شناسایی و انهدام باند سارقان خودرو با 20 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احمد تقی پور در این رابطه توضیح داد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودروی پراید در طول هفته گذشته در سطح شهرستان مرودشت، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و افزایش گشتهای نامحسوس، نقاط مختلف شهر را تحت پوشش قرار دادند و در نهایت موفق شدند دو روز قبل یکی از سارقان را به نام "س-ز" در حین سرقت دستگیر و در بازرسی از خودرو وی تعدادی باطری، قالپاق، کیلومتر و دیگر وسائل و قطعات خودرو کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت تصریح کرد: ماموران در تحقیقات تعداد 20 فقره سرقت داخل خودرو را با همدستی سه نفر دیگر در سطح شهرستان مرودشت کشف کردند.

سرهنگ تقی پور ادامه داد: با تلاش ماموران پلیس آگاهی همدستان این سارق نیز دستگیر و در بازرسی از منزل آنان مقادیری مواد مخدر، وسائل پراید، کارت سوخت، دستگاه گوشی تلفن همراه، یک عدد کلت کمری به همراه هشت فشنگ، چند دستگاه پخش خودروکشف شد و از این سارقان 20 فقره سرقت خودرو کشف و آنان اقرار کردند ظرف پنج روز تعداد 20 دستگاه خودر را در شهرستان مرودشت سرقت و پس از انتقال خودروها به یکی از روستاهای اطراف زرقان اموال آن را به افراد رهگذر می فروختند و سپس خودروها را در اطراف مرودشت رها می کردند.

کشف 158 کیلوگرم تریاک در جهرم

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان جهرم از کشف 158 کیلو و 200 گرم تریاک طی دو عملیات جداگانه در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ یوسف ملک زاده ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان جهرم با انجام یکسری اقداماتی اطلاعاتی و پلیسی، یک دستگاه خودرو وانت تویوتا مشکوک به حمل مواد مخدر که از محورهای خاکی و فرعی به سمت شهرستان جهرم در حال حرکت بود را شناسایی و توقیف این خودرو و دستگیری راننده آن را در دستور کار قرار دادند.

وی اضافه کرد: با اقدام به موقع ماموران در ایجاد ایست و بازرسی مقطعی در محور لار -جهرم، این خودرو به رانندگی "غ-ه" و سرنشینی "ع-ص" مشاهده و پس از مسافتی تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان جهرم اضافه کرد: در بازرسی از خودرو مقدار 150 کیلو تریاک که به طرزماهرانه ای در این خودرو جاسازی شده بود کشف و دو متهم دستگیر شدند.

وی همچنین از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر با مقدار هشت کیلو و 200 گرم تریاک در اطراف جهرم خبر داد.