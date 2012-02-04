وحدت مسئولان دسترسی به اهداف نظام را تسریع می کند

حجت الاسلام محمد ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در نماز جمعه این هفته تهران، با بیان اینکه یکی از شاخصهای مردم سالاری دینی انتخابات است عنوان کرد: با انتخابات مردم مستقیما در تعیین سرنوشت خود شرکت می کنند و حضور حداکثری که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود به معنای مصونیت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان است.
وی تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب دستیابی بهتر نظام به اهداف انقلاب شده و پاسخی محکم و دندان شکن به تهدیدات است.
ستوده با اشاره به سخن امام راحل پیرامون مجلس شورای اسلامی که مجلس را در راس امور معرفی کرده بودند بیان داشت: قوه مقننه وظیفه قانونگذاری و تصویب قوانین را برعهده دارند که این امر بر تمامی نهادها و ارگانها و کل کشور تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت مجلس و تاکیدات مقام معظم رهبری باید افرادی برای ورود به مجلس انتخاب شوند که خبره و صالح بوده و به اهداف و ارزشهای انقلاب پایبند باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به وحدت و همدلی مسئولین که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود اشاره داشت و ابراز کرد: مقام معظم رهبری وحدت و همدلی در کشور را موجب دستیابی به اهداف عنوان کردند.
وی با بیان اینکه وحدت و همدلی به این معنا نیست که همه باید به یک شکل فکر کنند بیان داشت: وحدت و همدلی بدین معنا است که با وجود تفاوت سلیقهها همه باید در مسیری حرکت کنند که انقلاب اسلامی و ارزشهای آن محور اساسی باشد.
ستوده عنوان داشت: وحدت مسئولان و هم رایی و همدلی آنان با یکدیگر در شرایط حساس کنونی بسیار مهم است و دسترسی به اهداف را تسریع میکند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و فشارها و تحریمها وحدت و همدلی مسئولان بسیار مهم است و در رسیدن سریعتر به اهداف نظام تاثیر فراوانی دارد.
حجت الاسلام محمد ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در نماز جمعه این هفته تهران، با بیان اینکه یکی از شاخصهای مردم سالاری دینی انتخابات است عنوان کرد: با انتخابات مردم مستقیما در تعیین سرنوشت خود شرکت می کنند و حضور حداکثری که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود به معنای مصونیت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان است.
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