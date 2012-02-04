اجرای 100 برنامه فرهنگی در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضا مرادی در جمع خبرنگاران افزود: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدا با مدیریت توانمند امام خمینی(ره) بدست آمده و دشمن گمان نکند که مردم این نعمت را از دست خواهند داد.

وی گفت: امروز اسلام به عنوان یک قطب جهانی با پیشرفت های علمی و با نقش پررنگ مقام معظم رهبری سراسر دنیا را فرا گرفته است و این موضوع دشمن را در هراس قرار داده است.

فرمانده سپاه بابل، تدارک اجرای 100 برنامه فرهنگی - ورزشی در ایام دهه فجر در بابل خبر داد و افزود: گردهمایی نهضت روشنگری، مسابقه جز خوانی قرآن، اعزام روحانیون به مساجد، کارگاه فیلم فجر، همایش دو چرخه سواری، تقدیر از نخبگان علمی، جشن انقلاب، کلنگ زنی بزرگترین پارک شهر بابل، گردهمایی فرمانده هان و اعضاء شورا، افتتاح خانه عالم، حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه، رژه خودرو ها و موتور سواران از مهمترین برنامه های ویژه ایام دهه فجر در بابل است.

مرادی اظهار داشت: امسال شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه مقدمه ای برای حضور پرشور در پای صندوقهای اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود.