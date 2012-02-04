4 طرح آموزشی در مهاباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه 15 کلاسه به وسعت 2 هزار و 150 متر زیر بنا، ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور به زیر بنای 2 هزار و 500 متر مربع، افتتاح راه ورودی مهاباد میاندوآب و افتتاح سالن ورزشی کارگران در زمینی به مساحت 23 هزار متر مربع با حضور استاندار آذربایجان غربی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

برای بهره برداری از این طرحها در مجموع 96 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی احداث زمین ورزشی 5 هزار نفری گوگ تپه در شهرستان مهاباد نیز آغاز شد.

اجرای این طرح نیز با اعتبار اولیه 25 میلیارد ریال از محل اهدایی ریاست جمهوری، با مساحت 130 هزار متر مربع و زیر بنایی بالغ بر 25 هزار متر مربع آغاز شده است.

طرح ورودی مهاباد - میاندوآب نیز با حضور استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید که با اجرای این طرح که دارای دو باند تندرو و دو باند کندرو به طول چهار کیلومتر بوده که بالغ بر 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

ابراهیم کریمی شهردار مهاباد در آیین بهره برداری از این طرح، با اشاره به آغاز عملیات احداث آن از سال 88، افزود: از ابتدای امسال تاکنون 33 طرح عمران شهری با اعتبار 140میلیارد ریال در مهاباد به بهره برداری رسیده است.

ورودی مهاباد - میاندوآب به نام نخستین شهید خلبان، خالد حیدری نامگذاری شده است.