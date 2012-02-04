به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در نشستی خبری اظهارداشت: حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب از ابتدای سال جاری تاکنون 5 میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ تاکنون 2 میلیارد دلار آن به کشور وارد شده است و امیدواریم با توجه به تکمیل مستندات و آمار واصله تا پایان سال، آمار نهایی سرمایه گذاری خارجی جذب شده کشور افزایش یابد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: تامین و تجهیز منابع مالی خارجی در سه حوزه سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی از طریق منابع تجاری و تامین مالی از منابع توسعه ای صورت می گیرد.

وی افزود: از کل مقدار سرمایه مصوب 83 درصد آن مربوط به بخش صنعت،11 درصد مربوط به بخش خدمات و 4 درصد آن مربوط به حوزه کشاورزی است و از 2 میلیارد دلار سرمایه وارده به کشور حوزه های صنعت،‌ معدن، نفت،‌ گاز، پتروشیمی و بخش ساختمان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب که تامین مالی از طریق منابع تجاری خارجی در بخش خصوصی 6.938 میلیارد دلار و بخش دولتی 2.024 میلیارد دلار بوده است، در مورد توزیع بخشی طرحهای تامین مالی شده از طریق بانکهای تجاری خارجی گفت: از کل حجم سرمایه وارده از این طریق که 8.962 میلیارد دلار است، 58 درصد آن مربوط به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، 19 درصد مربوط به حوزه صنعت و معدن، 15 درصد مربوط به حمل و نقل و 8 درصد مربوط به حوزه تامین آب، برق و گاز است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: مجموع تامین مالی خارجی محقق و تجهیز شده در سال 90 حدود 17.022 میلیارد دلار بوده است که از این مقدار 8.962 میلیارد دلار آن مربوط به تامین مالی تجاری خارجی، 5 میلیارد دلار مربوط به سرمایه گذاری خارجی مصوب، 2 میلیارد دلار آن میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده و 1.07 میلیارد دلار آن نیز مربوط به تامین مالی توسعه ای خارجی است.

وی در مورد فعالیتهای سازمان در حوزه فرصت یابی و تشویق و نظارت بر سرمایه گذاری خارجی خاطرنشان کرد: شناسایی و بررسی 1372 فرصت و پروژه سرمایه گذاری جهت معرفی به سرمایه گذاران خارجی، آماده سازی و قراردادن اطلاعات فنی، ‌مالی و اقتصادی 1107 فرصت سرمایه گذاری به ارزش تقریبی 100 میلیارد یورو در سایت فرصتهای سرمایه گذاری ایران از دیگر اقدامات در حوزه فرصت یابی و تشویق سرمایه گذاری خارجی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان این مطلب که طی سال جاری 287 طرح سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، توسط سازمان مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: طبق آمارهای موجود در سازمان اکثر مشکلات سرمایه گذاران خارجی در حوزه تعرفه و عوارض گمرکی، مالیات، اخذ تسهیلات بانکی، انتقال مالکیت زمین، جایزه صادراتی، زیرساختهای نامناسب در شهرک های صنعتی و ارزیابی دانش فنی بوده که با مکاتبات و مذاکرات این سازمان با دستگاه های متولی و مربوطه بسیاری از آنها تاکنون حل شده است.

علیشیری در ادامه با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و تنظیم یادداشت تفاهم های بین المللی اقتصادی در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه و گسترش روابط اقتصادی خارجی گفت: نشست های کارگروه اقتصادی و بازرگانی شورایعالی ایرانیان خارج از کشور، نشست های تخصصی با فعالان اقتصادی خارج از کشور و رسیدگی به مشکلات و تقاضاهای ایرانیان خارج از کشور از دیگر اقدامات حوزه روابط اقتصاد خارجی و توسعه و ارتقاء آن است.