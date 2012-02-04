به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه‌های جشنواره بین‌المللی شعر در استان خراسان رضوی که در روز 26 بهمن ماه برگزار می شود، یاد و خاطره غلامرضا بروسان، شاعر معاصر نیز گرامی داشته می‌شود.

غلامرضا بروسان، شاعر مشهدی همراه با همسرش، الهام اسلامی شاعر و دختر خردسالش، روز 14 آذر ماه امسال در یک حادثه رانندگی دار فانی را وداع گفتند.

بروسان در سال 1352 در مشهد به دنیا آمد. او از 18‌ سالگی شعر می‌سرود که مجموعه‌ شعرهای «احتمال پرنده را گیج می‌کند» و «یک بسته سیگار در تبعید» حاصل سال‌ها فعالیت او در حوزه ادبیات است. او بارها از سوی محافل ادبی برگزیده شد که جایزه‌ شعر خبرنگاران و همچنین برگزیده دومین دوره شعر نیما از آن جمله است.

استان خراسان رضوی امسال در ششمین دوره جشنواره شعر فجر در بخش استانی میزبان دو استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد و خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند است. در این دوره از جشنواره فجر در منطقه خراسان رضوی، 63 شاعر به شعرخوانی می پردازند که از هر استان 12 شاعر، 3 شاعر مهمان از تهران و باقی شعرا از منطقه حضور خواهند داشت.

ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر از 17 بهمن با برگزاری آیین افتتاحیه در کرمانشاه آغاز و اول اسفند ماه با برگزاری مراسم اختتامیه در تهران به پایان می‌رسد.