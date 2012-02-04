کارخانه تولید شیشه های نشکن و ایمنی در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار، مهر، پیش از ظهر شنبه، با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی، طرح "درجام زاگرس" افتتاح شد.

در حاشیه این مراسم، سید دادوش هاشمی گفت: انقلاب ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) و راهنمایی های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، اکنون در قله های رفیع پیشرفت و توسعه قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: ایران در رژیم گذشته به کشوری وارد کننده و مونتاژ کننده در منطقه و دنیا تبدیل شده و تنها منکعس کننده سیاستهای زورگویانه کشورهای آمریکا و غرب بود.

هاشمی افزود: ولی اکنون این کشور، خود به منشا بسیاری از انقلابهای آزادیخواهانه در دنیا تبدیل شده است.

استاندار کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه به دلیل موقعیت خاص اقتصادی می تواند حرفهای بسیار برای گفتن در حوزه های مختلف در کشور داشته باشد.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: از مسئولان می خواهیم که با اعطای تسهیلات در راه اندازی فاز دوم این طرح تلاش کنند.

براساس این گزارش، کارخانه در جام زاگرس با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان در شهرستان هرسین در زمینی به مساحت 12 هزار مترمربع ساخته شده که می تواند سالانه بیش از 200 هزار متر مربع شیشه های نشکن و ایمنی را تولید کند.

