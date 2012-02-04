انتقاد روحانی مبارز از آل سعود/مستبدان جایی در معادلات جهانی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، "شیخ الصفار" از روحانیون مبارز مخالف آل سعود گفت : مردم کشورهای عربی واقعیتها را دریافته اند و مایلند همانند دیگر ملتهای آزاده و پیشرفته زندگی کنند.

وی افزود: مردم کشورهای عربی مصمم به انجام تغییرات واقعی هستند و هرگز از خواسته های خود دست بر نمی دارند. این ملتها، استبداد را به زانو در خواهند آورد.

الصفار بیان کرد: بشریت قبلا استعمار و برده داری را به زباله دان تاریخ فرستاده و هم اکنون نوبت ریشه کنی استبداد فرا رسیده است.

وی ذکر کرد: مردم باید نسبت به آینده امیدوار و مطمئن باشند، زیرا به طور حتم آینده بسیار بهتر از گذشته خواهد بود و این با ریشه کنی استبداد میسر می شود.

روحانی عربستانی افزود: هم اکنون منطقه شاهد تحولات بزرگی است و نباید انتظار داشت که مرحله انتقالی از استبداد به آزادی بدون مشکل باشد و همه مشکلات مردم کشورهای عربی به فساد و مستبدین بر می گردد.