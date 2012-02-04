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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

انتقاد روحانی مبارز از آل سعود/مستبدان جایی در معادلات جهانی ندارند

انتقاد روحانی مبارز از آل سعود/مستبدان جایی در معادلات جهانی ندارند

یکی از روحانیون عربستانی با انتقاد شدید از دیکتاتورهای عرب به ویژه حاکمان عربستان و تاکید بر ضرورت ریشه کنی استبداد، خواستار ادامه حرکتهای مردمی علیه دیکتاتورهای وابسته به غرب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، "شیخ الصفار" از روحانیون مبارز مخالف آل سعود گفت : مردم کشورهای عربی واقعیتها را دریافته اند و مایلند همانند دیگر ملتهای آزاده و پیشرفته زندگی کنند.

وی افزود: مردم کشورهای عربی مصمم به انجام تغییرات واقعی هستند و هرگز از خواسته های خود دست بر نمی دارند. این ملتها، استبداد را به زانو در خواهند آورد.

الصفار بیان کرد: بشریت قبلا استعمار و برده داری را به زباله دان تاریخ فرستاده و هم اکنون نوبت ریشه کنی استبداد فرا رسیده است.

وی ذکر کرد: مردم باید نسبت به آینده امیدوار و مطمئن باشند، زیرا به طور حتم آینده بسیار بهتر از گذشته خواهد بود و این با ریشه کنی استبداد میسر می شود.

روحانی عربستانی افزود: هم اکنون منطقه شاهد تحولات بزرگی است و نباید انتظار داشت که مرحله انتقالی از استبداد به آزادی بدون مشکل باشد و همه مشکلات مردم کشورهای عربی به فساد و مستبدین بر می گردد.

کد مطلب 1525212

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