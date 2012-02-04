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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

دو خبر از ورزش آموزش و پرورش/

پایان مرحله گروهی لیگ فوتسال مدارس/ برگزاری رقابتهای گرامیداشت دهه فجر

پایان مرحله گروهی لیگ فوتسال مدارس/ برگزاری رقابتهای گرامیداشت دهه فجر

مرحله گروهی رقابتهای فوتسال لیگ برتر مدارس با شناخت تیم های صعود کننده به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری روز آخر رقابت‌های مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال کشور در گروه شمال شهرستان‌های تهران موفق به شکست 7 بر 3 خراسان رضوی شد و همراه با تیم البرز از گروه شمال به مرحله پلی‌آف لیگ برتر فوتسال مدارس راه یافت.

در گروه جنوب لیگ برتر نیز دو بازی به انجام رسید که فارس 3 بر 2 از سد کرمان گذشت و لرستان با نتیجه 5 بر صفر موفق به شکست بوشهر شد که در مجموع دور گروهی از گروه جنوب به ترتیب تیم‌های فارس و لرستان به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی پلی آف شدند.

گفتنی است در پایان دور گروهی لیگ برتر فوتسال مدارس، مازندران از گروه شمال و بوشهر از گروه جنوب به لیگ دسته اول فوتسال سقوط کردند. ضمن اینکه  تیم‌های خراسان شمالی و ایلام به لیگ برتر راه پیدا کردند.

برگزاری مسابقات گرامیداشت دهه فجر در سه رشته
کیومرث هاشمی معاون تربیت بدنی وزارتخانه گفت: مسابقات دوصحرانوردی، اسکی و کوهپیمایی به منظور گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سه استان یزد، البرز و تهران در دو بخش پسران و دختران برگزار خواهد شد.

هاشمی گفت: در دو صحرانوردی برای پسران در مقطع راهنمایی و متوسطه از 16 تا 17 بهمن ماه در استان یزد، اسکی برای پسران در پیست دیزین در سه مقطع دبستان، راهنمایی و متوسطه از 24 تا 26 بهمن ماه و همچنین برای رشته کوهپیمایی برای مقطع متوسطه 2 و 6 اسفندماه جاری برنامه ریزی شده است که کل این مسابقات طی 28 روز از 15 بهمن ماه تا 12 اسفند انجام خواهد شد.

کد مطلب 1525215

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