پایان مرحله گروهی لیگ فوتسال مدارس/ برگزاری رقابتهای گرامیداشت دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری روز آخر رقابت‌های مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال کشور در گروه شمال شهرستان‌های تهران موفق به شکست 7 بر 3 خراسان رضوی شد و همراه با تیم البرز از گروه شمال به مرحله پلی‌آف لیگ برتر فوتسال مدارس راه یافت.

در گروه جنوب لیگ برتر نیز دو بازی به انجام رسید که فارس 3 بر 2 از سد کرمان گذشت و لرستان با نتیجه 5 بر صفر موفق به شکست بوشهر شد که در مجموع دور گروهی از گروه جنوب به ترتیب تیم‌های فارس و لرستان به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی پلی آف شدند.

گفتنی است در پایان دور گروهی لیگ برتر فوتسال مدارس، مازندران از گروه شمال و بوشهر از گروه جنوب به لیگ دسته اول فوتسال سقوط کردند. ضمن اینکه تیم‌های خراسان شمالی و ایلام به لیگ برتر راه پیدا کردند.

برگزاری مسابقات گرامیداشت دهه فجر در سه رشته

کیومرث هاشمی معاون تربیت بدنی وزارتخانه گفت: مسابقات دوصحرانوردی، اسکی و کوهپیمایی به منظور گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سه استان یزد، البرز و تهران در دو بخش پسران و دختران برگزار خواهد شد.

هاشمی گفت: در دو صحرانوردی برای پسران در مقطع راهنمایی و متوسطه از 16 تا 17 بهمن ماه در استان یزد، اسکی برای پسران در پیست دیزین در سه مقطع دبستان، راهنمایی و متوسطه از 24 تا 26 بهمن ماه و همچنین برای رشته کوهپیمایی برای مقطع متوسطه 2 و 6 اسفندماه جاری برنامه ریزی شده است که کل این مسابقات طی 28 روز از 15 بهمن ماه تا 12 اسفند انجام خواهد شد.