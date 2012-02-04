فضاهای ورزشی خواف 10 برابر شد/ اعزام دانش آموزان قوچانی به مناطق جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خواف از 10 برابر شدن سرانه فضاهای ورزشی خواف از ابتدای انقلاب تاکنون خبر داد.

عبدالعلی جغتایی در جلسه شورای اداری خواف که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان بر گزار شد، افزود: افزایش سرانه فضاهای ورزشی شهرستان از هفت سانتی متر قبل از انقلاب به 75 سامتی متر در حال حاضر، نشان از اهتمام دولت های گوناگون در نظام جمهوری اسلامی به این مقوله بوده است.

وی از سالن کشتی شهرستان خواف به عنوان یکی از پروژه های مصوب دور دوم سفرهای هیئت دولت به شهرستان یاد و ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی شدن این طرح و تکمیل سالن ورزشی سنگان سرانه شهرستان در فضاهای ورزشی افزایش یابد.

رئیس شورای اداری خواف درباره تعداد پروژه های شهرستان که در دهه فجر افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد، اظهار داشت: 100 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 185 میلیارد ریال با محوریت روستاها آغاز و یا مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اعزام دو هزار دانش آموز قوچانی به مناطق جنگی

همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی سومین کاروان دانش آموزی اردوی راهیان نور عازم مناطق عملیاتی شدند.

فرماندار قوچان در مراسم بدرقه این دانش آموزان گفت: تعداد شرکت کنندگان این اردو که همگی دختران محصل در مقطع دبیرستان هستند 500 نفر است.

اسماعیل حیدری آزاد اضافه کرد: با احتساب 570 دانش آموز پسری که 22 بهمن سال جاری به این مناطق اعزام خواهند شد، مجموع تعداد دانش آموزان اعزامی شهرستان در سال 90 به بیش از دو هزار نفر خواهد رسید.

وی ابراز امیدواری کرد: این قبیل اقدامات فرهنگی در آشنایی نسل نوجوان و جوان با اندیشه های امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری، آرمان های شهدا و حفظ روند رشد و شکوفایی کشور موثر واقع شود.

بهره مندی 4 هزار و 600 نفر از بیمه روستایی در خلیل آباد

فرماندار خلیل آباد گفت: چهار هزار و 600 نفر از ساکنان شهرستان زیر پوشش بیمه روستاییان و عشایری قرار دارند.

علی اصغر مرادزاده در دیدار با سرپرست بیمه تامین اجتماعی روستایی و عشایر استان افزود: این افراد یک پنجم خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان را تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مزایای این بیمه در راستای تحت پوشش قرار دادن سایر خانوارهای جامعه هدف ضروری است.

مهدی ارباشی سرپرست بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر خراسان رضوی نیز در این دیدار ایجاد رفاه اجتماعی تضمین شده را از دغدغه های اساسی تمامی دولت ها دانست و اضافه کرد: از سال 84 تاکنون، اقدامات مناسبی در این راستا با تمرکز بر جامعه روستاییان صورت گرفته است به طوریکه امروز عشایر و روستاییان واجد شرایط همچون کارمندان دولت از مزایای بازنشستگی برخوردارند.

وی با اشاره به هزار و 200 خانوار بهره مند از مزایای این بیمه، ابراز امیدواری کرد: با همکاری مسئولان تا پایان سال جاری شاخص های مورد نظر محقق و 50 درصد جمعیت روستایی و عشایر استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

اعزام اولین کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر باخرز

نخستین مرحله از اعزام دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی، با اعزام 151 نفر در قالب کاروان راهیان نور آغاز شد.

حسین جمشیدی مدت برگزاری این اردو برای هر کاروان را یک هفته اعلام و اضافه کرد: تمامی دانش آموزان دختر اعزام شده، در مقطع دوم دبیرستان تحصیل و در قالب واحد درسی آمادگی دفاعی در این طرح شرکت می کنند.

وی با اشاره به حضور یک روحانی و یک راوی در هر کاروان اظهار داشت: اقدام فرهنگی و نیز بسته های پزشکی به میزان مورد نیاز برای هر کاروان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: آشنایی اقشار مختلف به ویژه نسل جوان با دلاور مردی ها و رشادت های رزمندگان نه تنها انتقال فرهنگ و ارزش های حماسه ساز نسل اول و دوم انقلاب به نسل های بعدی را موجب می شود بلکه آنان را نسبت به شرایط دشواری که کشور برای رسیدن به مرحله کنونی پشت سر گذاشته است، آگاه می سازد.

65 درصد روستاهای بجستان از جاده آسفالت برخوردارند

فرماندار بجستان میزان برخورداری روستاهای شهرستان از راه آسفالت شده را 65 درصد اعلام کرد.

محمد صولتی در بازدید از روند بازگشایی برخی مسیرهای روستایی که به دلیل بارندگی اخیر دچار آب گرفتگی شده بود، گفت: در حال حاضر 50 کیلومتر راه روستایی دیگر در دست بهسازی است.

وی افزود: از این میزان 10 کیلومتر آن در مرحله آسفالت و 40 کیلومتر دیگر در مرحله آماده سازی زیرساخت ها قرار دارد.

فرماندار بجستان تصریح کرد: تکمیل این پروژه ها، آمار جاده های آسفالت شده شهرستان را به 44 درصد می رساند.

صولتی از سرعت عمل راهداران شهرستان در بازگشایی راه های مسدود شده علی رغم کمبود ادوات راهداری تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با مساعدت مسوولان استان بخشی از کاستی های امکانات این اداره مرتفع و خدمت رسانی به مردم در حوزه راه بهبود یابد.

سمینار جبر ایران در شهرستان سبزوار برگزار شد

قاسم شعبانی فرماندار سبزوار در سمینار جبر ایران که در شهرستان سبزوار برگزار شد، اظهار داشت: آثار علمی سمینار جبر در تاریخ علمی کشور ثبت ضبط خواهد شد.

وی افزود: ساختار علمی و جایگاه اداری سبزوار در حد یک استان کوچک و متوسط است و شهرستان از لحاظ جمعیت بیش از هفت مرکز استان جمعیت دارد و به شهری بازرگانی و تجاری معروف است.

شعبانی با اشاره به توان علمی بالای دانشجویان و متخصصین شهرستان ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین همایش های علمی به ارتقاء بیش از پیش علم و دانش منجر شود.