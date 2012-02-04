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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

صدری:

بازار زنجان مملو از کالا است

بازار زنجان مملو از کالا است

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره اینکه انبارهای استان مملو از کالا است گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در بازار استان زنجان وجود ندارد.

به گزرش خبرنگار مهر، حمید صدری ظهر شنبه در دیدار با بازاریان و فعالان صنفی شهرستان زنجان، افزود: از ابتدای سال تاکنون 940 تن انواع برنج دراستان توزیع شده است و 360 تن مرغ منجمد داخلی نیز در همین مدت مصرف شده است.
 
وی ادامه داد: میوه مورد نیاز شب عید تهیه شده و سیب و پرتقال مورد نیاز خریداری و تا ابتدای اسفند ماه به انبارهای استان منتقل می‌شود.
 
صدری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 16 هزار بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شده است، افزود: تاکنون دو هزار تخلف در این رابطه گزارش شده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از دو میلیارد و 800 میلیون تومان است.
 
صدری  با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای تنظیم بازار در روزهای پایانی سال افزود: برپایی نمایشگاه بهاره، ارائه تخفیفات ویژه و طرح تشدید نظارت از جمله اقداماتی است که در این ایام برای تنظیم بازار انجام خواهد شد.
کد مطلب 1525223

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