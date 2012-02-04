افتتاح 2 واحد صنعتی/ افزایش 50 درصدی پژوهش ها در دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام اله دهه فجر، دو طرح صنعتی در شهرک صنعتی کنگاور افتتاح شد.

این واحدها با اشتغالزایی 30 نفر، مجموعاً 17 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

محسن رستمی درحاشیه افتتاح این واحدها با اشاره به وضع موجود صنعت در استان، افزود: هم اکنون بیش از 900 واحدصنعتی دارای پروانه بهره برداری با سرمایه گزاری 2400 میلیارد تومان و اشتغالزایی حدود 32 هزار نفر در استان وجود دارد و عمده این واحدها فعال هستند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به رشد صنعت در استان بعد از انقلاب اسلامی، افزود: رشد صنعتی در استان نسبت به قبل از انقلاب آنقدر چشمگیر است که برکات و آثار انقلاب اسلامی در زمینه ایجاد واحدهای صنعتی در استان وکشور برای همگان محسوس است.

رستمی گفت: طرحهای بزرگ فولادی نیز در استان درحال پیگیری می باشد و فعالیتهای اجرایی آنها شروع شده است و در آینده شاهد راه اندازی و افتتاح این واحدها خواهیم بود.

افزایش 50 درصدی پژوهش ها در دانشگاه علوم پزشکی

دکتر محمدرضا نیکبخت گفت: خوشبختانه سال جاری برای دانشگاه علوم پزشکی سال پر باری بود و شاهد موفقیت های پرباری در استان بودیم تا جایی که موفق شدیم دو بیمارستان بزرگ شهرستان های سنقرو کنگاور را به مجموعه بیمارستان های استان اضافه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: همچنین در سال جاری میزان پژوهش ها و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تا 50 درصد افزایش یافته است.

نیکبخت گفت: خوشبختانه در سفر پر بار مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اعتبارات خاصی در بخش تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد که با اجرایی شدن این اقدامات قطعا شاهد تحول چشمگیری در استان خواهیم شد.