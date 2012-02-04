مجموعه ورزشی ملاصدرا در شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ورزشی ملاصدار شهرکرد با حضور عیدی معاون عمرانی استانداراین استان، فرماندار شهرکرد، معاون سازمان نوسازی و بهسازی و مسئولین استانی در این شهرستان ظهر شنبه افتتاح شد.

معاون سازمان نوسازی و بهسازی مدارس استان چهار محال و بختیاری گفت: عملیات عمرانی سالن ورزشی ملاصدرا شهرکرد از سال 89 آغاز شده و در کمتر از یک سال به اتمام رسیده است.

کریمی افزود: این پروژه در زیربنای 600 متربربع با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان ساخته شده است.

معاون سازمان نوسازی و بهسازی مدارس استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: این پروژه اشتغالزایی برای 10 نفر به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه در دهه فجر 9سالن، دو سلف سرویس مدارس شبانه روزی و دو پروژه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و ... در این استان به بهره برداری می رسد، اذعان داشت: سالن ورزشی امین بروجن، سالن ورزشی امام علی(ع)، سالن ورزشی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گندمان و ... از جمله پروژه های در حال افتتاح در این ایام هستند.

کریمی بیان داشت: در سطح این استان بیش از 34 پروژه با 99 کلاس و 27 هزار و 297 متر زیربنا و 106 میلیارد ریال اعتبار در ایام الله دهه فجر زیر نظر سازمان نوسازی و بهسازی این استان افتتاح می شود.