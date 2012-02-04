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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

مجموعه ورزشی ملاصدرا در شهرکرد افتتاح شد

مجموعه ورزشی ملاصدرا در شهرکرد افتتاح شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مجموعه ورزشی ملاصدرا در شهرکرد همزمان با دهه فجر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ورزشی ملاصدار شهرکرد با حضور عیدی معاون عمرانی استانداراین استان، فرماندار شهرکرد، معاون سازمان نوسازی و بهسازی و مسئولین استانی در این شهرستان ظهر شنبه افتتاح شد.

معاون سازمان نوسازی و بهسازی مدارس استان چهار محال و بختیاری گفت: عملیات عمرانی سالن ورزشی ملاصدرا شهرکرد از سال 89 آغاز شده و در کمتر از یک سال به اتمام رسیده است.

کریمی افزود: این پروژه در زیربنای 600 متربربع با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان ساخته شده است.

معاون سازمان نوسازی و بهسازی مدارس استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: این پروژه اشتغالزایی برای 10 نفر به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه در دهه فجر 9سالن، دو سلف سرویس مدارس شبانه روزی و دو پروژه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و ...  در این استان به بهره برداری می رسد، اذعان داشت: سالن ورزشی امین بروجن، سالن ورزشی امام علی(ع)، سالن ورزشی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گندمان و ... از جمله پروژه های در حال افتتاح در این ایام هستند.

کریمی بیان داشت: در سطح این استان بیش از 34 پروژه با 99 کلاس و 27 هزار و 297 متر زیربنا و 106 میلیارد ریال اعتبار در ایام الله دهه فجر زیر نظر سازمان نوسازی و بهسازی این استان افتتاح می شود.

کد مطلب 1525239

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