10 تصویر؛ از فوتبال خشن مصر تا استقبال جالب از بان کی مون

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و ناآرامیهای اخیر خونین در مصر بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ شرایط نامساعد جوی در سوریه و لبنان

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز به ناآرامیهای اخیر در مرزهای لبنان و سوریه اشاره دارد که سبب ایجاد مشکلاتی در روابط دو کشور شده است.

خونین ترین روز فوتبال جهان

روزنامه العرب الیوم اردن به کشته و زخمی شدن 80 نفر در جریان یک مسابقه فوتبال در لیگ مصر اشاره دارد که خشن ترین و خونین ترین حادثه فوتبال جهان را رقم زد.

فاصله بسیار زیاد تا آشتی ملی

روزنامه الاتحاد امارات به فاصله زیاد گروههای فلسطینی تا تحقق واقعی آشتی ملی اشاره دارد.

فوتبال خشن

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به حوادث خونین اخیر در مصر اشاره دارد که در جریان یک مسابقه فوتبال رخ داد.

نشستهای وزارتی در لبنان

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری به مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی دولت لبنان اشاره دارد.

اقتصاد جهان

روزنامه البیان امارات به معضلات اقتصادی جهان در سال 2012 اشاره دارد که برگزاری اجلاس داووس نیز در حل آنها موثر نبود.

آزادی

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به تلاش مستمر کشورهای عربی در ماههای اخیر برای رسیدن به آزادی اشاره دارد.

نحوه استقبال از بان کی مون در غزه

روزنامه الانتقاد لبنان

ناآرامیهای فوتبالی در مصر

الاتحاد امارات

بین المللی کردن بحران سوریه؛ بدون شرح

الجزیره قطر