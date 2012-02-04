قائم شهر از تخصیص اعتبارات ملی محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک روز شنبه در حاشیه بازدید از پروژه در دست احداث تقاطع همسطح زیرگذر میدان امام خمینی (ره) قائم شهر افزود: به واسطه اینکه این شهرستان شاهراه ارتباطی بین شرق و غرب است و سالانه میلیونها گردشگر از این شهر عبور می کنند پروژه تقاطع همسطح زیر گذر میدان امام در کاهش عبوری ترافیک و مشکلات گردشگران اهمیت بسیاری دارد.

وی اظهار داشت: تلاش شبانه روزی دستگاههای اجرایی که معروف به دستگاه حفار هستند با طراحی نوین و جدید و مشخصات فنی بالا این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

پیرفلک، کاهش چشمگیر هزینه ها و حفظ حقوق واحدهای تجاری که در مسیر قرار دارند را از مزایای این طرح دانست و تصریح کرد: این پروژه الگویی برای سایر تقاطع های هم سطح سایر استانهای کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه برای هدایت آبهای سطحی میدان امام افزود: برای جاری شدن این آبها به رودخانه تلار طراحی بسیار دقیقی اجراو آبها به رودخانه شهرستان هدایت شد.

به گفته پیرفلک، اعتبارات این طرح از محل اعتبارات استانی و شهرستانی اختصاص یافت ولیکن خدمات این پروژه ملی است.

شهردار قائم شهر نیز گفت: تقاطع همسطح میدان امام قائم شهر با همت شهرداری و شورای شهر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.



عباس صالح زاده اظهار داشت: این پروژه با 600 متر طول در عرض دو متر با دو پل هزار متری با ارتفاع 5.5 متر با پیش بینی اعتبار 4.5 میلیارد تومانی که با هزینه کمتر از این اعتبارتا پایان امسال به بهره برداری می رسد.



وی با بیان اینکه این پروژه باید ظرف 12 ماه تحویل داده می شد افزود: مشکلاتی از قبیل حجم ترافیک تاسیسات زیر زمینی و جابجایی تاسیسات آب، گاز،برق و مخابرات این پروژه ظرف 15 ماه تکمیل وتحویل داده می شود.



صالح زاده افزود: زیرگذر میدان امام کارزیرسازی وعمرانی آن به اتمام رسید فقط فضای سبز، پیاده رو سازی وهدایت کانال ابهای سطحی آن در حال اجرا است که نامساعد بودن شرایط جوی موجب کندی کار پروژه شد.