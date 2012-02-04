برگزاری جشنواره برفی در کوهرنگ قطعی شد/ تغییر محل جشنواره

مژگان ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره شهر برفی در این استان در حال لغو شدن بود، اظهار داشت: بارش مناسب برف و تجمع برف کافی برای ساختن تندیسها و طرح های برفی، این جشنواره برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه محل برگزاری برنامه ریزی شده درمحل قاسم آباد کوهرنگ بود، افزود: به علت عدم تجمع برف مناسب در قاسم آباد کوهرنگ، برگزاری جشنواره شهر برفی دراین محل لغو شد واین جشنواره در کنار روستای شیخ علیخان کوهرنگ برگزار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از 60 اثر به دبیر خانه پنجمین جشنواره شهر برفی ارسال شده، اظهار داشت: از بین این تعداد 40 اثر به عنوان اثر منتخب انتخاب شده و در جشنواره به رقابت می پردازند.

وی افزود: آثار ارسالی از استانهای خوزستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، تهران، مازنداران و یزد ارسال شده است.

ریاحی با اشاره به اینکه پنجمین شهرآورد شهر برفی در روستای هدف گرشدگری شیخ عیلیخان برگزار می شود، بیان داشت: آغاز به کار جشنواره از 17 بهمن ماه و اختتامیه مسابقات جشنواره شهر برفی در روز جمعه است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در کنار این جشنواره نمایشگاه سوغات و صنایع دستی نیز برگزار می شود، اذعان داشت: هدف از برپایی این جشنواره معرفی پتانسیلهای این استان در زمینه گردشگری زمستانی، پتانسیل های فرهنگی با توجه به وجود عشایر در این منطقه و .. عنوان کرد.