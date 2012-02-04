15 واحد مسکن مددجویی افتتاح شد/ بهره برداری از 80 پروژه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، برای احداث این واحدهای مسکونی در سه طبقه در مجموع به مساحت هزار و 215 مترمربع و زیربنای هر طبقه 74 مترمربع 2 میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان هزینه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در این مراسم به اجرای مطلوب طرح های احداث مسکن برای اقشار مختلف مردم به ویژه قشر کم درآمد اشاره کرد و اظهار داشت: تشکیل مجمع خیرین مسکن‌ ساز در شهرستان قروه امری ضروری است و باید در دستور کار مسئولان این شهرستان قرار گیرد.

موسی مرادیانی افزود: ساخت مسکن برای نیازمندان و محرومان جامعه از اولویت‌ های دولت است که در طول چند سال اخیر به صورت ویژه در قالب مسکن مهر دنبال می ‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان نیز در این مراسم با اشاره به تصویب ساخت 830 واحد مسکن مددجویی در سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان، اظهار داشت: تاکنون 655 واحد از این تعداد به بهره ‌برداری رسیده است و سایر واحدها نیز در دست اجرا و ساخت است.

قنبر موسی ‌نژاد بیان کرد: 110 واحد مسکونی از این آمار در سفر اخیر سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در دو شهرستان سنندج و سقز به ‌بهره‌ برداری رسید و بقیه واحدها نیز در ایام‌ الله دهه فجر امسال به بهره ‌برداری می ‌رسند.

افتتاح 80 پروژه کشاورزی در شهرستان کامیاران

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران اعلام کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی 80 پروژه کشاورزی در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

تیمور رضایی اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال و در قالب 9 طرح در راستای گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی و سال جهاد اقتصادی افتتاح می شود.

وی در ادامه افزود: این پروژه ها شامل تاسیس تعاونی صید و صیادی سد گاوشان، توسعه و بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای دامداری و مرغداری، خرید گوسفند داشتی، اجرای آبیاری تحت فشار، اجرای عملیات آبخیزداری، اجرای عملیات مدیریتی و بیولوژیکی، تامین آب شرب دام ، تامین تلیسه و شمار دیگری طرح کشاورزی است.

رضایی گفت: این طرح ها موجب اشتغالزایی 172 نفر شده و محل تامین اعتبار آن از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، هدفمند سازی یارانه ها، اعتبارات ملی و استانی و همچنین صندوق توسعه بخش کشاورزی است.