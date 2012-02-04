ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر از سرنوشت سیف الاسلام قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، روز گذشته رسانه ها اعلام کردند "عمر بربش" که در سالهای 2004 تا 2008 رایزن فرهنگی لیبی در فرانسه بوده بر اثر شکنجه انقلابیون این کشور در زنتان کشته شده است.

در پی این رویداد دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از شکنجه مقامات رژیم سابق لیبی توسط انقلابیون انتقاد کرد. این سازمان از شکنجه دیپلمات رژیم قذافی پیش از مرگش خبر داد و اعلام کرد تصاویر گرفته شده از جسد این فرد نشان می دهد که ناخنهای پای وی کشیده شده است.

این در حالی است که "سیف الاسلام قذافی" هم اکنون در زنتان نگهداری می شود و کشته شدن بربش نگرانی ها از تکرار چنین حادثه ای برای وی را افزایش داده است.

گفتنی است سیف الاسلام در نوزدهم فوریه سال گذشته میلادی هنگام فرار به سوی جنوب لیبی در منطقه اوباری توسط انقلابیون الزنتان دستگیر شد و تاکنون در این شهر در زندان به سر می برد.