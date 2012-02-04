  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر از سرنوشت سیف الاسلام قذافی

ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر از سرنوشت سیف الاسلام قذافی

پس از انتشار خبر شکنجه دیپلمات سابق رژیم قذافی توسط انقلابیون لیبی، دیده بان حقوق بشر در مورد سرنوشت فرزند دیکتاتور سابق این کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، روز گذشته رسانه ها اعلام کردند "عمر بربش" که در سالهای 2004 تا 2008 رایزن فرهنگی لیبی در فرانسه بوده بر اثر شکنجه انقلابیون این کشور در زنتان کشته شده است.

در پی این رویداد دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از شکنجه مقامات رژیم سابق لیبی توسط انقلابیون انتقاد کرد. این سازمان از شکنجه دیپلمات رژیم قذافی پیش از مرگش خبر داد و اعلام کرد تصاویر گرفته شده از جسد این فرد نشان می دهد که ناخنهای پای وی کشیده شده است.
 
این در حالی است که "سیف الاسلام قذافی" هم اکنون در زنتان نگهداری می شود و کشته شدن بربش نگرانی ها از تکرار چنین حادثه ای برای وی را افزایش داده است.
 
گفتنی است سیف الاسلام در نوزدهم فوریه سال گذشته میلادی هنگام فرار به سوی جنوب لیبی در منطقه اوباری توسط انقلابیون الزنتان دستگیر شد و تاکنون در این شهر در زندان به سر می برد.
کد مطلب 1525251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها