بروشورهای جبهه متحد اصولگرایان در نماز جمعه تهران توزیع نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به آنچه تماسهای مکرر امت حزب الله مبنی بر توزیع بروشورهای انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در نمازجمعه شهر تهران برای آشنایی بیشتر با دیدگاههای جبهه متحد خوانده است به نقل از حسین طلا رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان تهران آورده است: بروشورهای انتخاباتی جبهه متحد شامل رهنمودهایی وحدت بخش از رهبر معظم انقلاب و بیاناتی از آیت الله مهدوی کنی، آیت الله یزدی، دکتر ولایتی، دکتر حدادعادل و سایر بزرگان و همچنین پاسخ به برخی شبهات و نیز تبیین منشور اصولگرایی و... برای توزیع در نمازجمعه تهران آماده شده بود که توزیع نشد.

وی با بیان اینکه به دلیل تاکید ستاد نمازجمعه تهران، جبهه متحد اصولگرایان از توزیع این بروشورها خودداری کرد، افزود: ستاد نمازجمعه تهران این موضوع را به دلیل خواست دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم استفاده از نماز جمعه رهبری برای تبلیغات انتخاباتی ذکر کرده بود.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان تهران اضافه کرد: در این موضوع، جبهه متحد اصولگرایان به وظیفه و تکلیف خود عمل کرد و با وجود تکثیر بروشورهای اطلاع رسانی و تبیینی خود و علیرغم فرصت تبلیغی مناسب به دلیل حضور انبوه جمعیت عاشق ولایت، برای عمل به تدبیر صورت گرفته از توزیع آن در نمازجمعه تهران خودداری نمود و به توزیع اقلام خود در برخی مراسم دیگر بسنده نمود.