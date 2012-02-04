به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید" که با ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد برگزار می شود، با تمرکز بر تلاطمات ارزی در پنج بخش به بررسی این پدیده خواهد پرداخت.

نیلی در بخش اول چیستی حملات سوداگرانه را بررسی خواهد کرد و به دنبال پاسخ به این سئوال است که حملات سوداگرانه به بازار ارز و تلاطمات ناشی از آن دارای چه تعاریف و ویژگی هایی است.بخش دیگری از سخنان نیلی به امکان پیش بینی نوسان ارزی در نظام هایی که نرخ برابری آن برای مدت قابل توجهی ثابت نگه داشته شده است اختصاص دارد.

چرایی تلاطمات ارزی سئوال دیگری است که در سخنرانی نیلی به آن پرداخته خواهد شد. این اقتصاددان با نگاهی به نوسان ارزی در دهه های مختلف به بیان علائم توضیح دهنده این اتفاق می پردازد. وی در بخش سوم سخنان خود پیامدهای تلاطمات ارزی را بیان خواهد کرد.عضو هیات علمی دانشگاه شریف،در این بخش پیامدهای کاهش ارزش پول یک کشور با نسبتی بزرگ را تشریح خواهد کرد.

حرکت بر اساس تجربه دیگر کشورها و برای گذار از تلاطمات ارزی و نگاهی به نوسانات نرخ ارز در ایران بخش های چهارم و پنجم سخنرانی نیلی را تشکیل خواهد داد. روزنامه دنیای اقتصاد نخستین همایش سیاستهای پولی و چالش های بانکداری و تولید" را 25 و 26 بهمن ماه جاری برگزار می کند.

