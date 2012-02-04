محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شکست تیم فوتبال استقلال برابر پرسپولیس در دربی پایتخت ضمن بیان مطلب فوق گفت: دربی 74، نادرترین دربی پایتخت بود زیرا استقلال درحالیکه میتوانست بازی را با یک پیروزی پرگل به پایان برساند، شکست تلخی را از حریف تجربه کرد.
وی با اشاره به اینکه در عرض 10 دقیقه ورق به سود پرسپولیس برگشت، ادامه داد: کادر فنی و بازیکنان استقلال در 10 دقیقه پایانی بازی، خوابشان برد و روند حرکتی بازی را به حریف سپردند. آنها اگر بازی را حفظ و از برتری عددی و نفری بخوبی سود میبردند، در پایان میتوانستند این مسابقه را با پیروزی بسیار خوبی به پایان برسانند اما این اتفاق نیفتاد.
کاپیتان و مربی پیشین تیم فوتبال استقلال در مورد عملکرد تیم پرسپولیس هم اظهار داشت: آنها بازی را خیلی خوب شروع کردند و اگر آن روند را ادامه میدادند میتوانستند پیروز شوند اما استقلالیها در نیمه نخست قدر موقعیت ها را دانسته و با به ثمر رساندن گل برتری، قدرتشان را به حریف نشان دادند، اتفاقی که متاسفانه بعد از به ثمر رسیدن گل دوم و اخراج اولادی ادامه پیدا نکرد.
وی اضافه کرد: پرسپولیس اگر توان پیروزی داشت تا دقیقه 80 میتوانست این مسئله را اثبات کند اما وقتی بازیکنان استقلال فکر کردند بازی تمام شده و ایستادند، فرصت در اختیار تیم حریف قرار گرفت تا به گلهای برتری دست یابد. اگر 30 بازیکن هم در زمین باشند اما بایستند، با 5 بازیکن هم میتوان به آنها گل زد!
فکری با اشاره به اینکه کار تاکتیکی و هنر مربیان پرسپولیس باعث پیروزی این تیم نشد، خاطرنشان کرد: دنیزلی مربی بزرگی است اما وقتی یک تیم 10 نفره، 2 گل عقب میافتد، در چنین شرایطی دستان مربیان بزرگ هم بالا میرود. به نظر من اگر فرگوسن یا 10 مربی بزرگ دنیا هم روی نیمکت بودند و استقلالیها بازی خود را ارائه میکردند، در آن شرایط نمیتوانستند طرح و برنامهای برای پیروزی تیم خود داشته باشند.
وی این پیروزی را هدیه استقلالیها به پرسپولیسیها دانست و تصریح کرد: اگر استقلالیها بازی خود را انجام میدانند، در خواب فرو نمیرفته و تمرکزشان را از دست نمیدادند، پرسپولیس نمیتوانست شکست را با پیروزی عوض کند.
کاپیتان و مربی پیشین تیم فوتبال استقلال در پایان با بیان اینکه آبیپوشان باید این شکست را فراموش کرده و مهیای بازیهای بعدی شوند، گفت: هنوز اتفاقی رخ نداده و استقلالیها شانس قهرمانی در لیگ و جام حذفی را دارند. ضمن اینکه این هنر مدیریت و کادرفنی استقلال است که تیم را هرچه زودتر جمع و جور کرده و با فراموش کردن این شکست بزرگ، به فکر موفقیت در بازیهای آینده باشند.
هفتاد و چهارمین شهرآورد پایتخت که عصر پنجشنبه 13 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی برگزار شد در حالی با برتری 3 بر 2 سرخپوشان به پایان رسید که این تیم از دقیقه 69 و با اخراج مهرداد اولادی 10 نفره شده بود.
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