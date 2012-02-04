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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۲۲

اختصاصی مهر/

بیش از 2500 بلیط تئاتر فجر در البرز توزیع شد

بیش از 2500 بلیط تئاتر فجر در البرز توزیع شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از توزیع بالغ بر دو هزار و 500 بلیط در جشنواره تئاتر فجر در البرز خبر داد و با توجه به استقبال غیرقابل پیش بینی از آن بر ضرورت راه اندازی سالنهای حرفه ای تاکید کرد.

ابراهیم گله دار زاده در پایان جشنواره تئاتر فجر استانی در البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ایام برگزاری جشنواره بالغ بر دو هزار و 500 بلیط  بین تماشاگران توزیع شد.

وی افزود: این آمار صرف نظر از مدعوین و اهالی تئاتر بود که  به عنوان میهمان در ایام برگزاری جشنواره حضور داشتند.

گله دار زاده یادآور شد: به رغم توزیع این تعداد بلیط، تعداد قابل توجهی از مخاطبان علاقه مند نیز موفق به تهیه بلیط نشدند و پشت درها ماندند.

وی  با بیان اینکه این میزان توجه به هنر تئاتر را در البرز پیش بینی نمی کردیم، اذعان داشت: پیش بینی ما استقبال حداکثر 70 درصدی بود؛ ولی غافلگیر شدیم.

گله دار زاده با اشاره به حضور گروههای خارجی و تفاوت زبان آنها با مخاطبان، گفت: حتی این تفاوت زبان هم تاثیری در کاهش تعداد تماشاگران نداشت و همه نمایشهای خارجی با حضور پرتعداد تماشاگران همراه بود.

لزوم احداث سالنهایی حرفه ای برای تئاتر البرز

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه گرچه این اتفاق از جایگاه هنر تئاتر نزد البرزیها حکایت دارد، اذعان داشت: در حال حاضر سالنهای نمایش موجود در شهر، پاسخگوی این جمعیت مشتاق نیست و ضرورت احداث سالنهایی حرفه ای تر کاملا احساس می شود.

وی افزود: گروههای نمایش زیادی با پتانسیل بالا در استان مشغول فعالیت هستند که در صورت ساخت سالنهایی مجهزتر و بزرگتر، علاوه بر ساماندهی این گروهها، رفاه بیشتری نیز برای تماشاگران ایجاد می شود.

گله دار زاده تصریح کرد: این جشنواره ما را بر آن داشت تا با جدیتی بیشتر بر تاسیس سالنهایی حرفه ای متمرکز شویم.

کد مطلب 1525267

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