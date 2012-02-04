بیش از 2500 بلیط تئاتر فجر در البرز توزیع شد

ابراهیم گله دار زاده در پایان جشنواره تئاتر فجر استانی در البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ایام برگزاری جشنواره بالغ بر دو هزار و 500 بلیط بین تماشاگران توزیع شد.

وی افزود: این آمار صرف نظر از مدعوین و اهالی تئاتر بود که به عنوان میهمان در ایام برگزاری جشنواره حضور داشتند.

گله دار زاده یادآور شد: به رغم توزیع این تعداد بلیط، تعداد قابل توجهی از مخاطبان علاقه مند نیز موفق به تهیه بلیط نشدند و پشت درها ماندند.

وی با بیان اینکه این میزان توجه به هنر تئاتر را در البرز پیش بینی نمی کردیم، اذعان داشت: پیش بینی ما استقبال حداکثر 70 درصدی بود؛ ولی غافلگیر شدیم.



گله دار زاده با اشاره به حضور گروههای خارجی و تفاوت زبان آنها با مخاطبان، گفت: حتی این تفاوت زبان هم تاثیری در کاهش تعداد تماشاگران نداشت و همه نمایشهای خارجی با حضور پرتعداد تماشاگران همراه بود.

لزوم احداث سالنهایی حرفه ای برای تئاتر البرز

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه گرچه این اتفاق از جایگاه هنر تئاتر نزد البرزیها حکایت دارد، اذعان داشت: در حال حاضر سالنهای نمایش موجود در شهر، پاسخگوی این جمعیت مشتاق نیست و ضرورت احداث سالنهایی حرفه ای تر کاملا احساس می شود.

وی افزود: گروههای نمایش زیادی با پتانسیل بالا در استان مشغول فعالیت هستند که در صورت ساخت سالنهایی مجهزتر و بزرگتر، علاوه بر ساماندهی این گروهها، رفاه بیشتری نیز برای تماشاگران ایجاد می شود.

گله دار زاده تصریح کرد: این جشنواره ما را بر آن داشت تا با جدیتی بیشتر بر تاسیس سالنهایی حرفه ای متمرکز شویم.