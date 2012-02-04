"باغ صخره ای" در مشهد احداث می شود/ افتتاح 2 بازار میوه و تره بار در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد از احداث تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده باغ صخره ای با مساحت 23هزار مترمربع در مشهد خبر داد.

احمدرضا سلامی افزود: در حال حاضر این پروژه در مجموعه باغ گیاه شناسی مشهد در حال اجراست که باید هشت باغ موضوعی دیگر در مجموعه مذکور احداث شود.

وی تصریح کرد: این باغ ها شامل آسیای میانه، باغ صخره ای، ایران و توران، باغ نمایشی آموزشی، نهالستان، باغ میوه، باغ رز و باغ گیاهان دارویی است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد در خصوص باغ صخره ای گفت: باغ صخره ای مجموعه ای بسیار زیباست که در آن با الهام از طبیعت بکر و زیبا برکه، صخره، تپه و رودخانه احداث خواهد شد.

سلامی در خصوص مساحت باغ صخره ای افزود: مساحت این باغ بیش از 23هزار مترمربع است که برای ساخت آن 400میلیون تومان هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این باغ تا اواخر اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

احداث پارک خطی نهر نادری به وسعت 2هزار مترمربع

شهردار منطقه پنج مشهد در راستای افزایش سرانه فضای سبز منطقه از احداث پارک خطی بر روی کال نهر نادری در وسعت بیش از دو هزار مترمربع خبر داد.

حسن حسینی در نشست هم‌اندیشی با مردم شهرک حجت گفت: با توجه به اینکه بوستان ها و پارک های خطی علاوه بر زیبا سازی منظر شهری باعث ایجاد فضایی برای شادی و نشاط شهروندان می شود در همین راستا مطالعات احداث پارک خطی نهر نادری‌ انجام گرفته و در آینده ای نزدیک شروع به احداث خواهد شد.

وی افزود: در این پارک تجهیزات ورزشی و بدنسازی به منظور استفاده شهروندان و افزایش میزان سلامتی و نشاط آنان نیز نصب خواهد شد.

حسینی درباره اعتبار پروژه احداث پارک خطی نهر نادری بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر7 میلیارد ریال احداث خواهد شد.

21ایستگاه جهت اطلاع رسانی به زائران در ایام نوروز فعال است

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: علاوه بر استقرار ایستگاه هایی در مبادی ورودی شهر برای اطلاع رسانی به مسافران حدود 21 ایستگاه نیز در داخل شهر به این امر اختصاص داده شده است.

حسین شادکام در خصوص ویژه برنامه های استقبال از بهار اظهار داشت: در حوزه فضا آرایی شهری حدود یک هزار و716 اثر رسیده است که در مرحله ارزیابی اولیه 170 اثر و در مرحله دوم و سوم نیز 170 اثر انتخاب شده است که در مورد مبلغ و مکان یابی آن ها در حال گفتگو هستیم.

وی افزود: در حوزه خدمات گردشگری دو کمپ باباقدرت و طرق مانند سال گذشته آماده خدمت رسانی به زائران است که امسال علاوه بر آن در کمپ طرق کلبه هایی نیز برای این امر آماده سازی و نصب می شود.

شادکام ادامه داد: یکی از اقدامات دیگر استقرار نمایندگان ستاد اسکان فرهنگیان، اتحادیه هتلداران، هتل آپارتمان ها در مبادی ورودی شهرها برای رزرو این مکان ها توسط زائران و مسافران است تا از استقرار آن ها در خانه های غیرمجاز جلوگیری شود.

شادکام تصریح کرد: در ایستگاه های ورودی شهر در منطقه نیشابور و قوچان برای گروه های هلال احمر، پلیس، فرهنگیان، بهداشت درمان به منظور اطلاع رسانی و ارائه خدمات به زائران فضاهایی تدارک دیده شده است و همچنین 21 ایستگاه در داخل شهر برای اطلاع رسانی به زائران در ایام نوروز فعال است.

شادکام در خصوص برنامه های تفریحی حوزه شهرداری مشهد گفت: در 13 منطقه شهرداری ایستگاه بهارانه در بوستان ها پیش بینی شده که ضمن ارائه خدمات اطلاع رسانی، بخشی از فضای سبز برای کودکان و قسمتی نیز برای مطالعه کتاب و عکاسی و ارائه صنایع دستی مشهد تدارک دیده می شود.

وی ادامه داد: همچنین همایش های ورزشی و تفریحی و جنگ های شادمانه در این بوستان ها برگزار می شود.

نبود همکاری مالکان املاک باعث تأخیر پروژه بولوار چمن شد

شهردار منطقه هفت مشهد گفت: طبق اطلاع رسانی لازم به اهالی منطقه، اتمام پروژه باند شرقی بولوار چمن پایان امسال اعلام شده بود که با توجه به نبود همکاری لازم از سوی مالکان املاک اجرای این پروژه کند پیش می رود.

مجید محمدی فر با بیان اینکه این پروژه 15 شهریور ماه به طور رسمی به پیمانکار تحویل داده شد، افزود: هماهنگی با شرکت های خدماتی چون آب، فاضلاب شهری و گاز به منظور تکمیل تأسیسات شهری در بولوار چمن نیز باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است.

وی بیان کرد: به دلیل فقدان همکاری مالکان املاکی که در مسیر بولوار چمن قرار دارد، تعدادی از اراضی با پیگیری از طریق مقام قضایی و پرداخت هزینه های خرید آن به تملک شهرداری در خواهد آمد.

محمدی فر با بیان اینکه مبلغ کل قرارداد یک میلیارد و 300 میلیون ریال است، اظهار داشت: با وجود تمام این مشکلات شهرداری منطقه 7 تمام تلاش خود را در اجرای هر چه سریعتر این پروژه انجام خواهد داد، به طوری که تا هم اکنون کار تسطیح و آماده سازی بخش آسفالت باند شرقی بولوار چمن انجام شده است.

وی افزود: رفاه حال شهروندان از اهداف ویژه شهرداری منطقه 7 است که در این خصوص همکاری و همیاری مردم ضروری است.

افتتاح دو بازار میوه و تره بار و ارزاق عمومی مشهد در دهه فجر

به مناسبت سی و سومین سالگرد پر شکوه انقلاب اسلامی، سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری اقدام به افتتاح دو بازار میوه و تره بار و ارزاق عمومی خواهد کرد.

‌مدیر عامل سازمان میادین و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مشهد اظهار داشت: این اقدام با هدف کاهش سفرهای غیر ضروری و دسترسی آسان شهروندان به بازارهای شهرداری و در نهایت جلب رضایت شهروندان در روز یک شنبه 16 بهمن ماه انجام خواهد شد.

جلال قربانی با اشاره به فعالیت 9 بازار میوه و تره بار و ارزاق عمومی در نقاط مختلف سطح شهر عنوان داشت: دو بازار پیروزی واقع در نبش پیروزی 73 و بازار ابوذر واقع در ابوذر غربی، انتهای بولوار مجلسی بازارهایی هستند که تا آخر دی ماه افتتاح خواهند شد و تعداد بازارهای میوه و تره بار و ارزاق عمومی فعال در سطح شهر مشهد را به 11 خواهند رساند.

قربانی افزود: تا قبل از پایان سال نیز دو بازار دیگر با نام های بازار بهار واقع در بولوار خواجه ربیع- جنب ایستگاه سوار کلات و بازار جمهوری واقع در بولوار فرودگاه، افتتاح خواهند شد.