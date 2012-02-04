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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

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تمدید مهلت فراخوان مقاله کنگره امام عصر / تقدیر از نفرات برتر مسابقات کتابخوانی

تمدید مهلت فراخوان مقاله کنگره امام عصر / تقدیر از نفرات برتر مسابقات کتابخوانی

کرج – خبرگزاری مهر: تمدید مهلت فراخوان مقاله کنگره علمی امام عصر (عج) و تقدیر از نفرات برتر مسابقات کتابخوانی و جشنواره قرآنی کارکنان اداره اوقاف، از مهمترین اخبار اداره اوقاف وامور خیریه البرز در دو روز گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل مسگری مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف ضمن بیان تمدید زمان فراخوان مقاله کنگره امام عصر گفت: محورهای کنگره علمی امام عصر (عج) شامل مهدویت و حکومت دینی، مهدویت در عرفان و کلام اسلامی، مهدویت و فرقه های انحرافی، مهدویت و متون اسلامی، مهدویت و آخر الزمان، آثار و برکات انتظار و جوانان و مهدویت، انتظار است.
 
وی افزود : علاقمندان شرکت در این کنگره می توانند مقالات خود را تا 22 بهمن ماه سال جاری به نشانی دبیرخانه کنگره واقع در کرج ، میدان مادر ، بالاتر از مسجد جامع حضرت حجت ابن الحسن (عج) خیابان ابوریحان غربی، پلاک 82 ارسال نمایند.
نمایند.
 
وی گفت: مقاله ارائه شده باید در هیچ نشریه ای چاپ و ارائه نشده باشد و حاصل پژوهش علمی نویسنده باشد.
 
نفرات برتر مسابقات کتابخوانی و جشنواره قرآنی اوقاف تقدیر شدند
 
مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف همچنین از تجلیل نفرات برتر مسابقات کتابخوانی و جشنواره قرآنی کارکنان این نهاد طی مراسمی در همایش زنان فجر آفرین که با حضور مرضیه دباغ زن مبارز دوران ستمشاهی،مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز، مسئول کمیسیون امور بانوان استانداری البرز و فرماندار کرج  برگزار شد خبر داد.
 
وی تصریح کرد: جشنواره قرآنی کارکنان و خانواده با حضور 60 تن از شرکت کنندگان در رشته های روخوانی، روانخوانی، رشته صوت و لحن تقلیدی، رشته حفظ 40 حدیث، رشته ترتیل و صحیح خوانی، رشته نقاشی و پیامک قرآنی برگزار شد.
 
مسگری یاد آور شد: مسابقه کتابخوانی از استفتائات مقام معظم رهبری نیز به لحاظ تعداد زیادی شرکت کنندگان پس از قرعه کشی برترین های خود را انتخاب نمود.
کد مطلب 1525275

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