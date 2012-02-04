تمدید مهلت فراخوان مقاله کنگره امام عصر / تقدیر از نفرات برتر مسابقات کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل مسگری مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف ضمن بیان تمدید زمان فراخوان مقاله کنگره امام عصر گفت: محورهای کنگره علمی امام عصر (عج) شامل مهدویت و حکومت دینی، مهدویت در عرفان و کلام اسلامی، مهدویت و فرقه های انحرافی، مهدویت و متون اسلامی، مهدویت و آخر الزمان، آثار و برکات انتظار و جوانان و مهدویت، انتظار است.

وی افزود : علاقمندان شرکت در این کنگره می توانند مقالات خود را تا 22 بهمن ماه سال جاری به نشانی دبیرخانه کنگره واقع در کرج ، میدان مادر ، بالاتر از مسجد جامع حضرت حجت ابن الحسن (عج) خیابان ابوریحان غربی، پلاک 82 ارسال نمایند.

نمایند.

وی گفت: مقاله ارائه شده باید در هیچ نشریه ای چاپ و ارائه نشده باشد و حاصل پژوهش علمی نویسنده باشد.

نفرات برتر مسابقات کتابخوانی و جشنواره قرآنی اوقاف تقدیر شدند

مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف همچنین از تجلیل نفرات برتر مسابقات کتابخوانی و جشنواره قرآنی کارکنان این نهاد طی مراسمی در همایش زنان فجر آفرین که با حضور مرضیه دباغ زن مبارز دوران ستمشاهی،مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز، مسئول کمیسیون امور بانوان استانداری البرز و فرماندار کرج برگزار شد خبر داد.

وی تصریح کرد: جشنواره قرآنی کارکنان و خانواده با حضور 60 تن از شرکت کنندگان در رشته های روخوانی، روانخوانی، رشته صوت و لحن تقلیدی، رشته حفظ 40 حدیث، رشته ترتیل و صحیح خوانی، رشته نقاشی و پیامک قرآنی برگزار شد.

مسگری یاد آور شد: مسابقه کتابخوانی از استفتائات مقام معظم رهبری نیز به لحاظ تعداد زیادی شرکت کنندگان پس از قرعه کشی برترین های خود را انتخاب نمود.