اجرای 80 برنامه فرهنگی در گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی بعد از ظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: انتظار این است که این برنامهها با کیفیت هرچه تمامتر برگزار شود.
وی خاطر نشان کرد: یکی از برنامههای مهم شهرستان مراسم شهدای فجرآفرین است که در شب 22 بهمن در مسجد قائمیه برگزار میشود.
فرماندار گنبدکاووس یادآور شد: این برنامه با حضور همه موثرین انقلاب، ایثارگران، خانواده شهدا و اثرگذاران شهرستان به قصد تقویت برادری و رفاقتها و جمع شدن در خیمه انقلاب برگزار میشود.
وی همچنین افزود: در این مراسم جلوهای از ایثار و همبستگی را به منصه ظهور میرسانیم و هم از فجرآفرینان و خانوادههای شهدا تجلیل میکنیم و ندای توحیدی الله اکبر را همزمان با مردم سراسر کشور سر میدهیم و تا به اوج رسیدن برنامهها در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد.
وی همچنین تاکید کرد: فرمانداری، بخشداری، تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت تیم بازرسی ویژه نوروز را تشکیل دهند و مراقب بازار باشند و مجمع امورصنفی هم در این زمینه کمک کند.
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