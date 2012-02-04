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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

اجرای 80 برنامه فرهنگی در گنبدکاووس

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس گفت: 80 برنامه فرهنگی در قالب شورای هماهنگی تبلیغات در ایام الله دهه فجر در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی بعد از ظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: انتظار این است که این برنامه‌ها با کیفیت هرچه تمامتر برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم شهرستان مراسم شهدای فجرآفرین است که در شب 22 بهمن در مسجد قائمیه برگزار می‌شود.

فرماندار گنبدکاووس یادآور شد: این برنامه با حضور همه موثرین انقلاب، ایثارگران، خانواده شهدا و اثرگذاران شهرستان به قصد تقویت برادری و رفاقتها و جمع شدن در خیمه انقلاب برگزار می‌شود.

وی همچنین افزود: در این مراسم جلوه‌ای از ایثار و همبستگی را به منصه ظهور می‌رسانیم و هم از فجرآفرینان و خانواده‌های شهدا تجلیل می‌کنیم و ندای توحیدی الله اکبر را همزمان با مردم سراسر کشور سر می‌دهیم و تا به اوج رسیدن برنامه‌ها در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد.

احمدی با بیان اینکه در آستانه جشن انقلاب و ایام عید نوروز قرار داریم افزود: باید زمینه‌های دلگرمی و شادی و نشاط مردم را بیشتر کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: فرمانداری، بخشداری، تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت تیم بازرسی ویژه نوروز را تشکیل دهند و مراقب بازار باشند و مجمع امورصنفی هم در این زمینه کمک کند.
کد مطلب 1525277

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