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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده در دانشگاه محیط زیست کرج برگزار می شود

کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده در دانشگاه محیط زیست کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده با همکاری بخشهای ذیربط در دانشگاه محیط زیست کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده با همکاری بخشهای ذیربط  و دانشگاه محیط زیست کرج در این دانشگاه برگزار می شود.

کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده از سوی امور آموزش دانشگاه محیط زیست با دعوت از مدرسان مجرب برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده در راستای اهداف آموزشی دانشگاه محیط زیست کرج دنبال می شود. و زمینه های برگزاری آن فراهم شده است.

این کارگاه آموزشی روز سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن آمفی تئاتر دانشگاه محیط زیست برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان باید به موقع در این کارگاه آموزشی حاضر شوند.

دانشگاه محیط زیست از از کارکنان مربوطه که متقاضی شرکت دراین کارگاه آموزشی هستند، درخواست کرده که راس ساعت یادشده در این کارگاه آموزشی حاضر شوند.

طبق برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های انجام شده، مقرر شده که گواهی حضور در کارگاه برای نفرات شرکت کننده صادر شود و این امر پیگیری می شود.

دانشگاه محیط زیست در حوالی میدان استاندارد کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی در کشور و استان البرز محسوب می شود.

کد مطلب 1525280

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