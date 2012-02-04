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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ادامه هوای سرد تا دوشنبه/ دمای هوای تهران در مرز منفی 5 درجه

ادامه هوای سرد تا دوشنبه/ دمای هوای تهران در مرز منفی 5 درجه

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ادامه هوای سرد تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: امروز بارش برف و باران و وزش باد در شمال شرق کشور و سواحل خزر ادامه دارد و احتمال کولاک برف در گذرگاههای کوهستانی استانهای حاشیه دریای خزر، شرق استان تهران و شمال سمنان دور از انتظار نیست.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای هواشناسی سامانه بارشی در حال خروج از کشور است و مناطق تحت تأثیر آن در حال حاضر محدود به شمال شرق کشورو سواحل دریای خزر است.

به گفته وی، فردا بارش محدود به سواحل خزر خواهد بود. همچنین طی امروز و فردا تداوم هوای سرد پیش بینی می شود و از روز دوشنبه به تدریج روند افزایشی برای دما پیش بینی می شود.

امیدوار شهری اظهار داشت: آسمان تهران امروز کمی ابری در پاره ای نقاط نیمه ابری همراه با وزش باد و در ارتفاعات آسمان ابری همراه با بارش برف است و فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی است.

امروز بیشینه و کمینه دمای تهران به ترتیب 4 درجه سانیگراد و منفی 5 درجه سانتیگراد است و فردا با یک درجه کاهش، بیشینه دما به سه درجه سانتیگراد و دو درجه افزایش، کمینه دما به منفی سه درجه سانتیگراد می رسد.
 

کد مطلب 1525282

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