ادامه هوای سرد تا دوشنبه/ دمای هوای تهران در مرز منفی 5 درجه

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای هواشناسی سامانه بارشی در حال خروج از کشور است و مناطق تحت تأثیر آن در حال حاضر محدود به شمال شرق کشورو سواحل دریای خزر است.

به گفته وی، فردا بارش محدود به سواحل خزر خواهد بود. همچنین طی امروز و فردا تداوم هوای سرد پیش بینی می شود و از روز دوشنبه به تدریج روند افزایشی برای دما پیش بینی می شود.

امیدوار شهری اظهار داشت: آسمان تهران امروز کمی ابری در پاره ای نقاط نیمه ابری همراه با وزش باد و در ارتفاعات آسمان ابری همراه با بارش برف است و فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی است.

امروز بیشینه و کمینه دمای تهران به ترتیب 4 درجه سانیگراد و منفی 5 درجه سانتیگراد است و فردا با یک درجه کاهش، بیشینه دما به سه درجه سانتیگراد و دو درجه افزایش، کمینه دما به منفی سه درجه سانتیگراد می رسد.

