تعداد روحانیون لیست جبهه متحد افزایش نیافته است

مجتبی توانگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تصمیم هیئت داوری، هیئت اجرایی و در مجموع، شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، تعداد روحانیون لیست جبهه متحد اصولگرایان 6 نفر است.

وی با بیان اینکه اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش یا کاهش تعداد روحانیون فهرست جبهه متحد اصولگرایان صحیح نیست، افزود: تاکنون جهت 6 نفر از روحانیون و 6 نفر از بانوان لیست نیز تصمیم گیری شده است.

مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، روز17 بهمن فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان ارایه خواهد شد .

توانگر گفت: مناسب است رسانه های مختلف از گمانه زنی هایی که روند موجود را دچار آسیب می کند خودداری کنند.