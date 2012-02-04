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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

توانگر در گفتگو با مهر:

تعداد روحانیون لیست جبهه متحد افزایش نیافته است

تعداد روحانیون لیست جبهه متحد افزایش نیافته است

مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان، ضمن رد اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش تعداد روحانیون در فهرست جبهه متحد گفت: هرگونه سهمیه بندی سیاسی در جبهه متحد رد شده و صرفا تقسیم بندی برای اقشار مختلف صورت گرفته است.

مجتبی توانگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تصمیم هیئت داوری، هیئت اجرایی و در مجموع، شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، تعداد روحانیون لیست جبهه متحد اصولگرایان 6 نفر است.

 وی با بیان اینکه اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش یا کاهش تعداد روحانیون فهرست جبهه متحد اصولگرایان صحیح نیست، افزود: تاکنون جهت 6 نفر از روحانیون و 6 نفر از بانوان لیست نیز تصمیم گیری شده است.

مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، روز17 بهمن فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان ارایه خواهد شد .

توانگر گفت: مناسب است رسانه های مختلف از گمانه زنی هایی که روند موجود را دچار آسیب می کند خودداری کنند.

کد مطلب 1525286

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