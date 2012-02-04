معرفی برترین بیمارستانهای شیراز در طرح اعتباربخشی فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی سمینار آموزشی دوست من انسولین اظهار داشت: دیابت یک بیماری قابل کنترل است که با ارائه آموزش و آگاهی های کامل به مبتلایان می توان به خوبی از عوارض آن جلوگیری کرد.

دکتر حسین مروج افزود: سمینار دوست من انسولین با حضور گروه های سنی مختلف دیابتی تیپ یک از 12 بهمن ماه به مدت دو روز برگزار شد و در آن مبتلایان به ویژه کودکان در زمینه پیشگیری از عوارض دیابت مشاوره شدند.

وی اظهار داشت: دیابت تیپ یک نوعی بیماری خود ایمنی است که ممکن است به طور ناگهانی در سنین پایین در فرد ایجاد شود بنابراین راه های موثری برای پیشگیری از ابتلای آن مشخص نشده است اما پس از ابتلا از راه های مختلف درمان مانند انسولین، رژیم غذایی مناسب و ورزش می توان آن را کنترل کرد.

این فوق تخصص غدد کودکان گفت: نکته مهم در مورد دیابت تیپ یک تشخیص زودهنگام و به موقع این بیماری است که بر این اساس مردم باید با نشانه های این نوع دیابت آشنا باشند.

مروج بیان کرد: پرنوشی و پرادراری همراه با کاهش وزن از نشانه های دیابت است بنابراین اگر این علائم در کودکی مشاهده شد که قبلا این موارد را نداشته باید به دیابت شک کرد و وی را مورد آزمایش قرار داد.

وی گفت: دیابت تیپ یک بیشتر در کودکان و نوجوانان مشاهده می شود در حالیکه ابتلای دیابت تیپ دو در بزرگسالان بیشتر است که عوارض آنها با رژیم غذایی مناسب و ورزش قابل پیشگیری است.

برترین بیمارستانهای شیراز در طرح اعتباربخشی فرهنگی معرفی شدند

برترین بیمارستانهای شیراز در طرح اعتباربخشی فرهنگی با حضور معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در محل سالن 22 بهمن دانشگاه علوم پزشکی شیراز معرفی و قدردانی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این مراسم گفت: باید نسبت به تبیین آموزه های دینی و معنوی و توسل به اخلاق و معارف به همراه علم اندوزی در حوزه علم توجه جدی داشت.

محمد هادی ایمانیه افزود: تمامی علوم و به ویژه علوم پزشکی بدون پرداختن به اخلاق و معنویت برای انسان خوشبختی نمی آورد و باطل است.

وی اظهار داشت: طرح اعتبار بخشی فرهنگی از حدود دو سال پیش برای اولین بار در کشور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد که بر اساس آن از 45 بیمارستان استان 11 مورد در این طرح بیشترین امتیازها را کسب کرده اند.

ایمانیه گفت: مواردی همچون همگن بودن جنسیتی بیماران بستری، پوشش مناسب بیماران در بخشها و اتاق عمل، همگن سازی فضاهای مناسب پرسنلی، مهیا بودن فضاهای محیط درمانی، رعایت حریم خصوصی بیمار، پیگیری نارضایتی بیماران، بررسی رفتار کارکنان با بیماران، رضایت مندی کارکنان بیمارستانها، تعهد سازمانی کارکنان، اصول اخلاق فردی ، قواعد اخلاق حرفه ای، نحوه پوشش، ادای فریضه نماز، مراقبت روحانی از بیماران و رعایت نظام آراستگی از جمله معیارهایی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: سنجش فعالیتهایی که توام با کیفیت است معمولا کار آسانی نیست و این فعالیتها در حیطه اعداد و ارقام نمی گنجد اما ارائه این طرح باعث شد تا بتوانیم برداشت منطقی و عادلانه ای از رفتارهای معنوی و کیفیتی که در بیمارستان های استان فارس رخ میدهد به دست آوریم.

دکتر ایمانیه افزود: ما به شاخص های داده شده اکتفا نمی کنیم و آن را کف مورد نیاز برای ارتقای کیفیت در ارائه روش های درمانی و فعالیتهای بیمارستانی می دانیم و امید داریم که هر روز بر این معیارهای معرفتی و اخلاقی بیمارستانها افزوده شود.

وی با تاکید بر اینکه تا شش ماه آینده هر بیمارستان بایدبا ارتقای معیارها 10نمره به امتیاز فعلی خود اضافه کند، گفت: کشوری اسلامی داریم و با توجه به آموزه های دینی در جنبه های معنوی بالاتریم که باید این دستاوردها را به تمامی دنیا عرضه کنیم.

بیمارستان های شهید چمران، ابن سینا، شهیددستغیب، اعصاب و روان استاد محرری، قطب الدین، آنکولوژی امیر، حضرت زینب (س)، شهید رجایی، نمازی و حضرت علی اصغر(ع) در این رتبه بندیها بیشترین امتیازات را دریافت کردند.

تخفیف پنج میلیارد ریالی واگذاری زمین به صنعتگران فارس

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس از افزایش 20درصدی تخفیفات ارائه شده به صنعتگران در 10 ماهه امسال خبرداد.

شهرام کمال زاده افزود: از ابتدای امسال تاکنون به 30 صنعتگر مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان فارس بیش از پنج میلیارد ریال تخفیف ارائه شده است.

وی افزود: این تخفیفات براساس آئین نامه ها و قوانین موجود به صنعتگران اعطا شده است.

وی ادامه داد: چنانچه واحدهای صنعتی بتوانند در مدت کمتر از یک سال مراحل ساخت و ساز خود را انجام دهند مشمول پنج درصد تخفیف می شوند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس اظهار داشت: علاوه بر آن براساس آئین نامه، واحدهای صنعتی به ازای هر نفر اشتغالزایی داده می شود که این تخفیفات تا سقف 25درصد به ازای 50 نفر اشتغالزایی اعمال می شود.

وی از دیگر موارد تخفیفات اعطا شده در 10 ماهه نخست امسال را اعمال تخفیف به طرحهای آمایش صنعت اعلام کرد و گفت: طرحهای آمایش صنعت شامل 40درصد تخفیف شده اند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین واگذاری زمین در مناطق محروم و نواحی صنعتی انتقال یافته از جهاد کشاورزی به شرکت شهرکهای صنعتی را نیز شامل اعمال تخفیفات بین 30 تا 70درصد اعلام کرد و گفت: بخشی از تخفیفات نیز در این بخش اعمال شده است.

وی با بیان اینکه اعمال تخفیفات پس از طرح در جلسه هیئت مدیره و بر اساس آئین نامه ها اجرایی می شود، اظهار داشت: ارائه تخفیفات را یکی از مشوقهای شرکت شهرکهای صنعتی در زمین حمایت از سرمایه گذاران و صنعتگران در راستای توسعه صنعتی اقدام کرد.

افزایش 10 درصدی سطح زیر کشت محصولات سبزی و صیفی زیر پلاستیکی فارس

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی فارس از افزایش10 درصدی سطح زیر کشت محصولات سبزی و صیفی زیر پلاستیکی خبر داد و بیان داشت: طرح استمرار در شهرستان لار نیز همچنان در حال انجام است و پیش بینی می شود که در بهمن 9 هزار تن و اسفند دو هزار و 500 تن سیب زمینی برداشت و روانه بازار مصرف شود.

محمد حسن طلعتی ادامه داد: برداشت پیاز تولید زمستانه استان نیز از اسفند ماه شروع و پیش بینی می شود که 11 هزار تن برداشت شود.

وی ادامه داد: در زمینه حبوبات نیز تا کنون پنج هزار و 760 هکتار به صورت دیم نخود یک هزار و 305 هکتار، عدس چهار هزار و 455 هکتار و 860 هکتار به صورت آبی کشت شده که هم چنان ادامه دارد.

طلعتی با بیان اینکه تاکنون بیش از 224 هزار هکتار کشت حفاظتی نیز صورت گرفته، بیان داشت: از این میزان 200 هزار هکتار کم خاکورزی و 240 هزار هکتار بی خاکورزی صورت پذیرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی فارس یادآور شد: در گندم آبی و دیم 137 هزار هکتار به صورت کم خاکورزی و 19 هزار و 132 هکتار بی خاکورزی، در جو تریتیکاله آبی و دیم 61 هزار و935 هکتار کم خاکورزی و چهار هزار و 162 هکتار بی خاکورزی و هم چنین در محصول کلزا آبی و دیم نیز یک هزار و 145 هکتار کم خاکورزی و 259 هکتار بی خاکورزی صورت گرفته است.

طلعتی به وضعیت گندم نیز اشاره کرد و گفت: کار پیگیری پیشرفت فیزیکی طرح خودکفایی گندم در شهرستان های استان با جدیت دنبال می شود که تاکنون 369 هزار هکتار گندم آبی و 93 هزار هکتار گندم دیم کشت شده و در گندم آبی 27 هزار و 334تن و در گندم دیم یک هزار و 387 تن بذر گواهی شده توزیع شده است.

وی به وضعیت برنج نیز اشاره و بیان داشت: تاکنون سه هزار و 750 تن برنج پر محصول مازاد بر مصرف برنجکاران استان توسط تعاون روستایی شهرستان رستم به قیمت تضمینی خریداری شده و از روز هشتم ماه جاری نیز یک سوم مطالبات به حساب تعاون روستایی شهرستان واریز شده تا به کشاورزان پرداخت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی فارس در بخشی دیگر ازسخنان خود به میزان خسارت ناشی از سرمازدگی در بهمن ماه اشاره کرد و گفت: شهرستان قیر و کارزین با سطحی معادل 10هزار و240 هکتار بیشترین و زرین دشت با پنج هکتار کمترین خسارت را در عرصه باغات داشته اند.

طلعتی تصریح کرد: در مجموع در جریان این سرمازدگی به بیش از 22 هزار هکتار از باغات استان خسارت وارد آمده و بیش از 505 هزار تن محصول نیز آسیب دیدند.

وی میزان خسارت ناشی از سرمازدگی به باغات استان را در کل مبلغ دو هزار و600 میلیارد ریال عنوان کرد.