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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

اخوان المسلمین:

باید ارکان رژیم مبارک محاکمه شوند/ پلیس سهل انگاری کرده است

باید ارکان رژیم مبارک محاکمه شوند/ پلیس سهل انگاری کرده است

رهبر گروه اخوان المسلمین مصر با اشاره به ضرورت سریع محاکمه عوامل رژیم سابق، پلیس را به سهل انگاری در وظایف محوله متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "محمد بدیع" ضمن درخواست از گروههای سیاسی مصری برای شرکت در یک نشست فراگیر به منظور خروج از بحران، پلیس این کشور را به سهل انگاری در وظایف محوله متهم کرد.

وی با اشاره  افزایش نا آرامی ها در مصرافزود: وزارت کشور مصر باید مورد بازنگری قرار گیرد و از وجود دشمنان ملت و انقلاب پاکسازی شود.

بدیع گفت: همه کسانی که در حوادث اخیر مصر نقش داشته اند باید محاکمه شوند زیرا بی توجهی به جان مردم قابل قبول نیست و همه افراد وابسته به نظام مصر باید محاکمه شوند.

کد مطلب 1525295

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