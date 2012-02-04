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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

باموافقت مدیران ورزشگاه آزادی؛

محل برگزاری بازی سایپا و استقلال تغییر کرد/ آزادی به جای تختی!

محل برگزاری بازی سایپا و استقلال تغییر کرد/ آزادی به جای تختی!

موافقت مسئولان ورزشگاه آزادی باعث تغییر محل برگزاری دیدار تیم‌های سایپا و استقلال از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجرسپاسی شیراز روز سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، برای حفظ کیفیت زمین چمن این ورزشگاه قرار بود دیدار سایپای البرز و استقلال در ورزشگاه تختی تهران برگزار شود.

البته پس از موافقت مسئولان ورزشگاه آزادی در خصوص برگزاری دو دیدار پشت سر هم در این ورزشگاه، دیدار تیم‌های فوتبال سایپا البرز و استقلال تهران در هفته بیست و پنجم لیگ برتر به جای ورزشگاه تختی در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

پیش از این در برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری مسابقات لیگ برتر، قرار بود این بازی ساعت 17 روز دو‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی تهران برگزار شود.

کد مطلب 1525305

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