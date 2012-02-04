محل برگزاری بازی سایپا و استقلال تغییر کرد/ آزادی به جای تختی!

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجرسپاسی شیراز روز سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، برای حفظ کیفیت زمین چمن این ورزشگاه قرار بود دیدار سایپای البرز و استقلال در ورزشگاه تختی تهران برگزار شود.

البته پس از موافقت مسئولان ورزشگاه آزادی در خصوص برگزاری دو دیدار پشت سر هم در این ورزشگاه، دیدار تیم‌های فوتبال سایپا البرز و استقلال تهران در هفته بیست و پنجم لیگ برتر به جای ورزشگاه تختی در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

پیش از این در برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری مسابقات لیگ برتر، قرار بود این بازی ساعت 17 روز دو‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی تهران برگزار شود.